Từ ngày mai 24/4, các thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, thời gian đăng ký chính thức từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Thí sinh lưu ý tùy nhóm đối tượng, nơi đăng ký dự thi và phương thức đăng ký như sau:

Riêng với thí sinh tự do, thời gian nộp hồ sơ sau khi đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 5/5 đến 9/5. Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký dự thi in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của xã/phường nơi cư trú; Bản sao học bạ THPT; Ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có); Các loại chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp, hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký dự thi in từ hệ thống có chữ ký của thí sinh và xác nhận của xã/phường nơi cư trú; Bản sao bằng tốt nghiệp THPT; Ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; Các loại chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Môn đăng ký dự thi

Đối với thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ. Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp, Sở lưu ý đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Sau ngày 5/5, các thí sinh không được quyền thay đổi môn đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải.

Chứng chỉ ngoại ngữ

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Quy chế thi (tại đây) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD-ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi) được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.