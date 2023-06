Công an TP.HCM sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM để bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các diểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Đối với điểm thi ở huyện Cần Giờ, TP.HCM sẽ ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi, ưu tiên đưa các thầy cô, học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TP.HCM nằm ở phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km đường bộ. Huyện có hơn 20 km bờ biển chạy dài theo hướng Tây Nam - Đông Bắc.

Huyện Cần Giờ có tổng diện tích tự nhiên 71.361 ha, chiếm 1/3 diện tích thành phố, trong đó trên 70% là diện tích rừng ngập mặn và sông rạch. Dân số huyện Cần Giờ đến nay là 75.452 người.

Về hành chính, Cần Giờ có 6 xã và 1 thị trấn, trong đó Thạnh An là xã nằm trên cù lao Phú Lợi, một hòn đảo cách xa đất liền 7 km, trung tâm huyện đặt tại thị trấn Cần Thạnh. Do bị ngăn cách với các địa phương khác bởi nhiều sông lớn, chưa có cầu bắc qua nên hiện tại đến Cần Giờ đều phải dùng phà, chủ yếu là phà Bình Khánh.

Năm nay, huyện Cần Giờ có hai điểm thi đặt ở Trường THPT An Nghĩa và Trường THPT Bình Khánh. Mỗi điểm thi có 20 phòng thi. Cả hai điểm thi ở Cần Giờ đều có sinh tự do.

Toàn TP.HCM có hơn 97.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó 85.452 thí sinh THPT; 9.194 thí sinh GDTX và 2.791 thí sinh tự do. Xét theo tổ hợp thi, đối với tổ hợp Khoa học tự nhiên, môn Vật Lý có 47.039 thí sinh, môn Hóa học có 47.33 thí sinh, môn Sinh học có 46.953 thí sinh. Đối với tổ hợp Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 36.754 thí sinh, môn Địa lý có 36.573 thí sinh, môn GDCD có 29.083 thí sinh.

Sau đây là danh sách 156 điểm thi tốt nghiệp ở TP.HCM năm 2023:

