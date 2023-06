Thầy Tạ Minh Tâm, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM nhìn nhận đề thi môn Giáo dục công dân dễ thở với học sinh. Toàn đề thi chỉ có 2 câu hỏi cuối hơi "khó chịu" vì thông tin quá nhiều. Điều này khiến thí sinh rất dễ bị nhầm lẫn. Nhìn chung, hầu hết các câu hỏi lý thuyết đều nằm trong sách giáo khoa lớp 12.

Cô Hữu Thị Hạnh, giáo viên Giáo dục công dân, Trường THPT Lê Văn Thiêm (Hà Nội), cho biết đề thi chính thức môn Giáo dục công dân cấu trúc giống đề minh họa, kiến thức đa số lớp 12 và 10% lớp 11.

Theo cô Hạnh, với học sinh thi tốt nghiệp, nắm chắc kiến thức SGK có thể có 7-8. Điểm cao hơn, các em cần kỹ năng thực tế. Đề thi có 4 câu hỏi khó trong đó tình huống phức tạp, nhiều tình tiết, nhiều nhân vật, kết hợp nhiều kiến thức có mức độ gây nhiễu cao. 4 câu hỏi này, học sinh nắm chắc lý thuyết, phân tích tình huống, phải đặt bút nháp mới có câu trả lời và không dễ như 30 câu đầu nhìn là có đáp án.

"Học sinh nắm kiến thức cơ bản sẽ được 8 điểm trở lên, điểm 10 yêu cầu cao hơn. Phổ điểm nằm ở mức 7-8,5 điểm. Đề có độ phân hóa nằm ở 4 câu hỏi cuối cùng, đánh đố học sinh”, cô Hạnh nhận định.

Theo thầy Nguyễn Viết Đăng Du, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM, cấu trúc đề thi môn Lịch sử có sự tương đồng với đề minh hoạ của Bộ GD-ĐT đã ra trước đó. Nhìn chung, nội dung kiến thức đề thi chủ yếu nằm trong chương trình Lịch sử lớp 12 (90%) và lớp 11 (10%).

"Độ khó chủ yếu nằm ở mức độ nhận biết và thông hiểu, các câu ở mức độ vận dụng buộc thí sinh phải nắm khái quát toàn bộ chương trình lịch sử nhưng vẫn không quá khó để tìm được đáp án"- thầy Du nhận định.

Thầy Du, dự đoán phổ điểm sẽ ở đỉnh từ 4-5,5. Điểm liệt rất hiếm hoi.

Thầy Lê Đình Hiển, giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Đông Bắc Ga (Thanh Hóa) nhận định, đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2023 nội dung tập trung vào kiến thức lịch sử lớp 12. Trong đó, có 35 câu (chiếm 87.5%) thuộc nội dung lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1975, sau 1975 có 1 câu.

Đề thi có 4 câu thuộc chương trình lịch sử lớp 11 (chiếm 10%) gồm: 2 câu thuộc nội dung lớn của lịch sử Việt Nam giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất; 1 câu về cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; 1 câu về Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo thầy Hiển, đề thi bắt đầu phân hóa từ câu 30, phân hóa cao từ câu 33 đến câu 40.

“Mức độ phân hóa của đề thi khá rõ ràng từ câu 33, những câu vận dụng cao vào các nội dung yêu cầu phân tích, so sánh, đánh giá, nhận định về các vấn đề lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1919 đến 1975. Trong đó có những câu liên hệ các vấn đề lịch sử với tình hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

So với đề minh họa mà Bộ GD-ĐT công bố trước đây, đề chính thức không có thay đổi về cấu trúc thi, các câu mức độ nhận biết và thông hiểu rất cơ bản, tuy nhiên đã có sự phân hóa cao hơn so với đề thi chính thức năm 2022. Đề chính thức năm 2023 đảm bảo phân hóa thí sinh tốt hơn”.

Với đề thi này, thầy Hiển dự đoán phổ điểm trung bình nhiều nhất ở mức 6.5 đến 7.5; sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm trên 9.5 đến 10.

Tham dự kỳ thi với mục đích xét tốt nghiệp THPT, thí sinh Trần Quang Dũng, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cho biết, chọn tổ hợp Khoa học Xã hội dù đây không phải là những môn được học tập trung nhiều trên trường. Dũng đánh giá các môn thuộc tổ hợp Khoa học xã hội không quá phức tạp.

"Với học sinh không chuyên như em có thể đạt mức độ điểm trên 5 vì đề thi khá cơ bản, không phải ghi nhớ nhiều, chủ yếu là các câu hỏi nhận thức. Cụ thể như môn Giáo dục công dân, chủ yếu là vận dụng tình huống.

Những câu hỏi lý thuyết cũng khá đơn giản và có thể đoán được Môn Địa có tới một nửa sử dụng Atlat để trả lời, do đó cũng không đánh đố thí sinh. Trong khi đó, môn Lịch sử có nội dung chủ yếu trong sách giáo khoa lớp 12, cũng là phần em tập trung ôn nên cũng có thể hoàn thành tốt", Dũng nói.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội tiếp tục áp đảo so với Khoa học tự nhiên. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 319.676, chiếm tỷ lệ 31,94% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 555.813, chiếm 55,53%.

Việc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội được nhiều thí sinh lựa chọn hơn so với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên được nhiều giáo viên chỉ nguyên nhân là xu hướng chọn giải pháp an toàn của thí sinh trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, bởi rất nhiều em đã trúng tuyển sớm vào đại học. Do đó, các em này tham dự kỳ thi chỉ với mục đích tốt nghiệp chứ không còn cần sử dụng điểm thi để xét tuyển đại học nữa.

Trong khi đó, các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) thường dễ bị điểm “liệt” hơn các môn thành phần trong bài thi Khoa học xã hội (gồm Giáo dục công dân, Địa lý và Lịch sử).