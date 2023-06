Đề tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên là trên 323.000 em, chiếm tỷ lệ 31,52%. Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành phần thi này.

VietNamNet sẽ cập nhật nhanh nhết đề thi tổ hợp môn Khoa học xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Đề thi môn Giáo dục công dân

Đề thi môn Địa lý

Đề thi môn Lịch sử

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Thạch Thảo

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội tiếp tục áp đảo so với Khoa học tự nhiên. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 319.676, chiếm tỷ lệ 31,94% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 555.813, chiếm 55,53%.

Việc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội được nhiều thí sinh lựa chọn hơn so với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên được nhiều giáo viên chỉ nguyên nhân là xu hướng chọn giải pháp an toàn của thí sinh trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, bởi rất nhiều em đã trúng tuyển sớm vào đại học. Do đó, các em này tham dự kỳ thi chỉ với mục đích tốt nghiệp chứ không còn cần sử dụng điểm thi để xét tuyển đại học nữa.

Trong khi đó, các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) thường dễ bị điểm “liệt” hơn các môn thành phần trong bài thi Khoa học xã hội (gồm Giáo dục công dân, Địa lý và Lịch sử).