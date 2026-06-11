Dưới đây là đề thi và đáp án 2 môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT 2026:

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Đề thi môn Ngữ văn

Đáp án môn Ngữ văn

Đề thi môn Toán

Đáp án môn Toán

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải dự thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh Hà Nội trước buổi thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, bảo đảm tính phân hóa tương tự năm 2025. Đề thi sẽ có các câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề tham khảo Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, gồm các dạng câu hỏi: Nhiều phương án lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn.