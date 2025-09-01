Một ngày giữa tháng 8, trong căn phòng làm việc nhỏ ở tầng 3 tại phố Lý Nam Đế (Hà Nội), Thượng tá, họa sĩ Nguyễn Tuấn Long (Trợ lý mỹ thuật toàn quân, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) bận rộn với những cuộc gọi trao đổi chuyên môn với đơn vị thi công về tình hình tiến độ của toàn khối xe Nghi trượng.

Những tuần cận kề 2/9 cùng với nhiều lực lượng, họa sĩ Long cũng “lên dây cót” tinh thần làm việc không ngừng nghỉ để “những đứa con tinh thần” sớm được thành hình.

Cách đây 10 năm, vào các dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, 70 năm Quốc khánh và gần đây nhất là 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tá, họa sĩ Nguyễn Tuấn Long cùng ê kíp thực hiện cũng vinh dự được giao đảm trách nhiệm vụ thiết kế, tạo hình các khối xe Nghi trượng.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Long giới thiệu về từng chồng tập giấy A4 từ những trang phác thảo với hình sơ khai đầu tiên đến những phiên bản hoàn chỉnh được vẽ 3D trên máy tính. “Tôi cũng không nhớ rõ chính xác ngày mình đặt bút vẽ các khối Nghi trượng này nhưng với niềm vinh dự từng được nhiều lần giao nhiệm vụ, trong tôi vẫn luôn thường trực tư duy các ý tưởng chứ không phải khi giao nhiệm vụ mới làm”, anh Long tâm sự.

“Theo cá nhân tôi, khối Nghi trượng là bộ khánh tiết đặc biệt trong những dịp lễ đặc biệt của Quốc gia”, họa sĩ Long cho biết. Trang trí khánh tiết có hình thức trong hội trường, hình thức ngoài trời. Với khối xe Nghi trượng, đây là bộ khánh tiết chuyển động ngoài trời, được tôn vinh và nâng cao bởi ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình.

Khối xe Nghi trượng là một phần quan trọng của các lễ kỷ niệm lớn của đất nước, bao gồm các xe được thiết kế công phu, trang trí tỉ mỉ, mang tính biểu tượng cao, thể hiện ý nghĩa chính trị và tinh thần dân tộc, là khối dẫn đầu, mở màn đoàn diễu binh, diễu hành để thể hiện sự uy nghiêm và trang trọng của sự kiện. Vì vậy, vai trò của khối xe Nghi trượng khác biệt với các xe mô hình tuyên truyền thông thường.