Sau hai lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cấp nhà nước, sáng nay buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, quy mô tương đương lễ chính thức.
Chương trình dự kiến gồm: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.
Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống và Tiêu binh đài lửa; Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối vũ trang; lực lượng xếp hình, xếp chữ).
Mang thang 2m để đứng xem diễu binh
Khu vực ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn chật kín chỗ. Để tiện theo dõi diễu binh diễu hành, nhiều người dân mang theo thang cao hơn 2m.
Biển người ở các tuyến phố sẵn sàng chờ xem tổng duyệt
Các lực lượng tham gia tổng duyệt có mặt đầy đủ tại quảng trường
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành luyện tập trước giờ G. Âm thanh quân nhạc phát từ hệ thống loa, kết hợp tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc, các màn hình LED bố trí xung quanh.
Trên khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hàng chục nghìn người trong khối xếp chữ và các đại biểu dự lễ tổng duyệt.
Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn buổi tổng duyệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ lễ kỷ niệm và quy định về việc sử dụng giấy mời do Ban Tổ chức phát hành.
Đại biểu phải đeo thẻ và có giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài).
Tại các khán đài, các lực lượng Ban Tổ chức, Phục vụ, Báo chí, Kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.
Trong khi đó tại khu vực đường ở ngoài sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân chờ xem phần tập bắn pháo lễ.
Nhiều người có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để có thể chứng kiến trọn màn trình diễn. Dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, thuộc Binh chủng Pháo binh, được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng duyệt.
Trước tổng duyệt, các khối diễu binh di chuyển dần vào Quảng trường Ba Đình, trong đó có 4 khối diễu binh nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Hôm nay là lần đầu tiên khối diễu binh Trung Quốc tham gia luyện tập cùng các khối lực lượng vũ trang QĐND Việt Nam. 120 quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam từ trưa qua. Họ thuộc đội nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Việc cử quân nhân tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa quân sự hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hai nước và quân đội hai nước.
Các chiến sĩ diễu binh khuấy động không khí, vui hát cùng nhân dân
XEM VIDEO:
Tại các điểm tập kết ở cung đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Thanh Niên các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành tiến về trong không khí rộn ràng.
Dọc hai bên đường, người dân đứng chật kín, vẫy tay nồng nhiệt chào các chiến sĩ. Những lá cờ nhỏ tung bay, hòa cùng tiếng hô reo rộn rã. Các chiến sĩ, trong trang phục chỉnh tề, đáp lại bằng những cái vẫy tay thân thiện và nụ cười ấm áp.
Người dân hân hoan chào đón, chiến sĩ diễu binh rạng rỡ
XEM VIDEO:
Hơn 16.300 quân nhân Quân đội và Công an hành quân vào các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình. Người dân mang theo cờ, hò reo chào đón.
6h30 tổng duyệt mới diễn ra, tuy nhiên từ trước đó cả chục tiếng đồng hồ người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã, Thanh Niên và các tuyến đường quanh Hồ Hoàn Kiếm để đón các chiến sĩ.
Hàng ngàn người dân từ rạng sáng đã đổ chờ đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích.
Các chiến sĩ vừa đi đều bước, vừa mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào người dân hai bên đường. Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Phương tiện, khí tài tiến về gần Quảng trường Ba Đình
XEM VIDEO:
Các khối xe pháo bánh lốp sẽ cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình; trong khi đó các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng duyệt.
Đoàn xe tăng chủ lực, dẫn đầu là xe T-54B cải tiến xếp hàng trên đường Nguyễn Tri Phương để chuẩn bị di chuyển đến điểm tập kết. Nối tiếp theo sau là các xe thiết giáp, xe bọc thép...
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua. Dàn xe từ trường đua F1 theo đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm về điểm tập kết tại đường Thanh Niên, Nghi Tàm.
8 khối xe đặc chủng Công an và kỵ binh theo cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công về tập kết tại công viên Bách Thảo.
Các phương tiện chở đại biểu, khối diễu binh di chuyển vào trung tâm thành phố
Những giấc ngủ vội trên vỉa hè
XEM CLIP:
Hàng chục nghìn người chấp nhận vất vả, nằm lăn lê trên vỉa hè trong mưa để chờ đến sáng được xem màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Một gia đình từ Sơn La về Hà Nội, kịp có mặt tại vỉa hè phố Điện Biên Phủ lúc 13h và ngồi lì tại đây xí chỗ. Do chỉ có một chiếc ô, 4 người phải chui vào dùng chung và thay nhau nằm chợp mắt qua đêm.
Một gia đình khác từ Thái Nguyên về Hà Nội đến thẳng ngã 7 Cửa Nam để xí chỗ lúc 12h trưa. Người phụ nữ cho biết, cả nhà chưa được xem tận mắt diễu binh bao giờ nên chuyến đi này dù mưa gió vất vả đến mấy cũng phải bám trụ vị trí này.
Người dân "đóng quân" hơn một ngày chờ diễu binh
Từ đêm 28/8 đến ngày 29/8, hàng nghìn người mang áo mưa, bạt, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, nơi các khối diễu binh đi qua để chọn, giữ chỗ có góc nhìn tốt nhất.
XEM VIDEO:
Công an Hà Nội tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8.
Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.
Ngoài ra, còn có các đường phố: Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Đường Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) cũng bị cấm triệt để trong khung giờ trên.
Cũng trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường phía trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.
Những cơn mưa rào gây khó khăn cho người dân
Bước sang ngày mới Hà Nội xuất hiện những cơn mưa nặng hạt ngắt quãng nhưng hai bên vỉa hè vẫn kín người.
Tại các tuyến phố Lê Hồng Phong, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học... tập trung hàng nghìn người dân đứng, ngồi hai bên đường.
Không chen vào khu vực trung tâm của buổi diễu binh, nhiều người chọn cách ngồi ở "vòng ngoài" là các tuyến đường mà đoàn diễu binh đi về điểm tập kết, hoặc chọn các hàng quán bên đường để tiện theo dõi.
Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là một trong những vị trí quan sát thuận lợi vì gần Quảng trường Ba Đình và là điểm mà một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.