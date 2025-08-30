Các khối tham gia diễu binh, diễu hành luyện tập trước giờ G. Âm thanh quân nhạc phát từ hệ thống loa, kết hợp tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm.

Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc, các màn hình LED bố trí xung quanh.

Trên khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hàng chục nghìn người trong khối xếp chữ và các đại biểu dự lễ tổng duyệt.

Bên trong sân quảng trường và khán đài đã chật kín người dân, các lực lượng. Ảnh: Phạm Hải

Khối xe nghi trượng tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Phạm Hải

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn buổi tổng duyệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ lễ kỷ niệm và quy định về việc sử dụng giấy mời do Ban Tổ chức phát hành.

Đại biểu phải đeo thẻ và có giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài).

Tại các khán đài, các lực lượng Ban Tổ chức, Phục vụ, Báo chí, Kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.

Trong khi đó tại khu vực đường ở ngoài sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân chờ xem phần tập bắn pháo lễ.

15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Huy

Nhiều người có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để có thể chứng kiến trọn màn trình diễn. Dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, thuộc Binh chủng Pháo binh, được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng duyệt.

Hàng trăm người dân tập trung xung quanh khu vực pháo lễ. Ảnh: Nguyễn Huy

Trước tổng duyệt, các khối diễu binh di chuyển dần vào Quảng trường Ba Đình, trong đó có 4 khối diễu binh nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Hôm nay là lần đầu tiên khối diễu binh Trung Quốc tham gia luyện tập cùng các khối lực lượng vũ trang QĐND Việt Nam. 120 quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam từ trưa qua. Họ thuộc đội nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Việc cử quân nhân tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa quân sự hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hai nước và quân đội hai nước.