Hình ảnh khối nữ Quân nhạc trên phố Liễu Giai

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong điều kiện thời tiết đẹp, mát mẻ.

Dọc trục đường Liễu Giai hướng về Cung Thể thao Quần Ngựa, hàng nghìn người lấp kín vỉa hè từ đêm hôm trước để chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành.

Bầu không khí hào hùng, náo nhiệt lại rộn lên mỗi khi có đội hình diễu binh đi qua ngã tư Văn Cao - Liễu Giai. Hàng nghìn người hò reo chào đón các chiến sĩ.

Những lời chào đáp lại sự nồng nhiệt của người dân.

Trước lối vào Cung Thể thao Quần Ngựa, các chiến sĩ khối nữ CSGT đã có những giây phút giao lưu cùng người dân, được người dân trao tặng những tình cảm ấm áp.

Có mặt từ tối 29/8 trước Cung Thể thao Quần Ngựa để chào đón các chiến sĩ diễu binh, bà Nguyễn Thị Phượng háo hức giao lưu và chụp ảnh cùng các chiến sĩ khối nữ CSGT.

"Không khí những ngày này thật hào hùng, nếu đủ sức khỏe, tôi nhất định sẽ tiếp tục đi xem diễu binh vào ngày Quốc khánh tới", bà nói.

Chiến sĩ diễu binh, diễu hành vui tươi bắt tay với người dân và các em nhỏ trong không khí nồng nhiệt của quân và dân trên đường Văn Cao.

Từ Hưng Yên tới Hà Nội và đứng đợi hàng chục tiếng đồng hồ trước cung Quần Ngựa, chị Nguyễn Thị Quyên không kìm được cảm xúc khi gặp mặt con trai sau thời gian dài xa cách. Con trai chị trong khối diễu binh Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu.

Trước khi lên xe rời đi, các chiến sĩ nán lại để chụp ảnh lưu niệm cùng người dân trong không khí vui tươi.

Các chiến sĩ vẫy tay chào tạm biệt dòng người dân 2 bên đường lúc ra về, khép lại buổi tổng duyệt thành công.