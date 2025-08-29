Việt Nam mời Bộ Quốc phòng 4 nước cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm. Đến trưa nay, các quân nhân khối diễu binh Trung Quốc đã đến Hà Nội.

4 khối diễu binh là các quân nhân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Khối diễu binh của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

Khối diễu binh của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga

Khối diễu binh của Quân đội nhân dân Lào

Khối diễu binh của Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển. Đồng thời thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của bạn bè quốc tế với chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của Việt Nam, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng, quân đội của các nước đã cử lực lượng tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại gặp mặt.

"Sự hiện diện của các đồng chí và các bạn là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự cam kết của chúng ta chung tay xây dựng một thế giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác. Chúng tôi rất xúc động trước hình ảnh các đồng chí, nhất là hình ảnh các đồng chí quân nhân Trung Quốc vừa đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài đã kịp về đây để dự buổi gặp mặt thân mật", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, chỉ còn 3 ngày nữa Việt Nam sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đặc biệt, 6h30 sáng mai sẽ tổ chức tổng duyệt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng các khối diễu binh của 4 nước sẽ khắc phục những khó khăn do chênh lệch về múi giờ, về điều kiện sinh hoạt để cùng với các lực lượng vũ trang của QĐND và các khối quần chúng Việt Nam trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng và cảm ơn Bộ Quốc phòng và quân đội các nước, đặc biệt 405 sĩ quan và quân nhân tham gia lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc Việt Nam.