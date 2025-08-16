Sáng nay, tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tổng hợp luyện lần thứ 4.

Thời tiết tại Trung tâm sáng nay diễn biến thất thường khi mưa rất to và sau đó nắng to.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ: “Quần áo của các đồng chí sẽ ướt, vũ khí trang bị các đồng chí sẽ phải bảo quản. Rất mong chúng ta cố gắng khắc phục điều kiện thời tiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tặng quà các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: Bảo Kiên

Nếu vào ngày Quốc khánh - ngày chính lễ diễu binh mưa như thế này, chúng ta vẫn phải đi thật tốt. Không vì điều kiện thời tiết, không vì áo ướt, không vì mặt đầy nước mưa mà chúng ta đi không tốt. Không có thời gian để chúng ta làm lại”.

Bộ trưởng chia sẻ, năm 1985, ông dự diễu binh kỷ niệm 40 năm thành lập nước, mưa tầm tã như hôm nay.

“Thời gian không bao giờ quay trở lại nhưng ký ức sẽ còn mãi mãi với chúng ta”, Bộ trưởng xúc động chia sẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm thống nhất đất nước và lần này là kỷ niệm 80 năm thành lập nước, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đặc biệt, có 15% cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, gần 54% cán bộ, chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học.

“Rất nhiều đồng chí xung phong. Có những khối 100% các đồng chí xung phong tham gia diễu binh, diễu hành đợt này. Từ đó có thể thấy ý chí, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của cán bộ chiến sĩ, của thanh niên chúng ta bây giờ lên rất cao”, Bộ trưởng nhận định.

Ảnh: Bảo Kiên

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn song đã khắc phục, gác lại việc riêng để tham gia nhiệm vụ hết sức ý nghĩa.

“Tôi rất thán phục những đồng chí tham gia cả 3 cuộc diễu binh, tính từ ngày 7/5/2024 đến nay. Rất nhiều đồng chí tham gia 2 cuộc diễu binh. Có trường hợp cả hai vợ chồng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Đây là điều rất đáng trân trọng trước trách nhiệm của từng đồng chí với tập thể, với Tổ quốc, với đất nước”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ.

Đặc biệt, Đại tướng đánh giá rất cao phần diễu binh, diễu hành của các khối nữ, khối quân nhạc...

Đối với khối xe của cả hai lực lượng Quân đội và Công an, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận xét “đi rất tốt, rất đều”, đồng thời mong muốn các lực lượng sẽ tái hiện vẻ đẹp, sức mạnh này trong ngày chính thức diễn ra lễ kỷ niệm để từng bước đi trở nên mạnh mẽ hơn, hùng tráng hơn.

Ông nhắc đến hình ảnh vô cùng tự hào khi các cán bộ, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham dự duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Thời khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Đỏ trên màn hình hiện lên hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly khiến người dân vô cùng tự hào.

Các khối xe pháo tham gia tổng hợp luyện

Bộ trưởng mong muốn các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành ngày 2/9 sẽ tái hiện những hành động, vẻ đẹp, sức mạnh của các chiến sĩ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Các khách mời quốc tế và bạn bè năm châu khi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, nhìn vào lực lượng Quân đội, Công an và dân quân du kích cũng như các lực lượng khác, sẽ thấy rõ sự đoàn kết được thể hiện qua sức mạnh này.

Khối nào cũng phải như một

Ông cũng cho biết, đây là lần đầu tiên lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo tham gia diễu binh, với các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng chúng ta có đầy đủ các lực lượng, các quân binh chủng... để bảo đảm an ninh nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ông cũng cho biết tại buổi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9, đi cùng lực lượng vũ trang sẽ có các nước bạn như: Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào, Campuchia.

Từ nay đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm không còn dài, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tiểu ban diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối tổ chức luyện tập khoa học, tự rút kinh nghiệm kịp thời đến từng cá nhân; tiếp tục bảo đảm hậu cần và nền nếp sinh hoạt khoa học để bảo đảm an toàn và giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị cho ngày chính thức.

“Không chỉ là trăm người như một mà khối nào cũng phải như một. Kể cả đi bộ, khối đứng, khối xe và tất cả các lực lượng bảo đảm cho chúng ta, kể cả những đồng chí diễu binh, quân nhạc cũng phải như một... Chúng ta đã cố gắng, rất mong thời gian còn lại chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn”, Bộ trưởng lưu ý.

Từ nay đến khi diễn ra lễ chính thức còn 2 buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình (1 buổi ban ngày, 1 buổi ban đêm). Ông cho rằng đây là thời cơ tốt cho các phương tiện truyền thông rút kinh nghiệm để đưa lên các hình ảnh đẹp nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng tin tưởng hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm tới đây sẽ thành công tốt đẹp, đem lại niềm tự hào cho dân tộc, cho đất nước và mỗi cán bộ, chiến sĩ.