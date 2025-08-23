Các khối Quân đội, Công an tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được trang bị dòng súng khác nhau.
Trong lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Công an đảm nhiệm. Các khối tham gia diễu binh, diễu hành được trang bị những dòng súng khác nhau.
Ngoài ra các khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nữ chiến sĩ Biệt động cũng được trang bị súng STV-215.
Khối chiến sĩ Công binh. Súng có ray để lắp kính ngắm ngày, đêm, đèn pin. STV-380 nặng 4,1 kg (khi có đạn), sử dụng đạn 7,62 mm, mỗi băng đạn có 30 viên, sơ tốc đầu đạn 700 m/s với tầm bắn 300 m và có thể bắn được 700 - 950 phát mỗi phút.
Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp. Súng cũng trang bị ray Picatinny tiêu chuẩn, cho phép lắp thêm kính ngắm, ống phóng lựu, đèn pin chiến thuật...
Các khối Quân đội và Công an đã hoàn thành chương trình luyện tập diễu binh tại Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 - Miếu Môn, Hà Nội, chuẩn bị tiến quân về Thủ đô tiếp tục chương trình hợp luyện, sơ và tổng duyệt.
Xe tăng, pháo, máy bay không người lái và nhiều khí tài khác đã được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 về tới trung tâm Thủ đô để tập kết, chuẩn bị cho các hoạt động diễn tập tiếp theo tại Quảng trường Ba Đình.