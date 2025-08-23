Trong lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Công an đảm nhiệm. Các khối tham gia diễu binh, diễu hành được trang bị những dòng súng khác nhau.

Các chiến sĩ trong khối Tác chiến điện tử được trang bị với súng chế áp thiết bị bay không người lái CAV-14.

Khối Tác chiến không gian mạng với súng STV-215 là phiên bản carbine của dòng súng STV (súng trường Việt Nam), do Nhà máy Z111 chế tạo.

Ngoài ra các khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nữ chiến sĩ Biệt động cũng được trang bị súng STV-215.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Súng có chiều dài nòng 215 mm, phù hợp cho nhiệm vụ tính cơ động cao như tác chiến trong đô thị, tuần tra biên giới và hoạt động của lực lượng đặc nhiệm.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động. Súng STV-215 sử dụng đạn 7,62×39 mm, được trang bị thanh ray Picatinny, cho phép gắn thêm ống ngắm, đèn pin...

Khối chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa với súng STV-380, cũng được trang bị loại súng này còn có các khối: Chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Tăng thiết giáp, chiến sĩ Công binh, nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Khối chiến sĩ Công binh. Súng có ray để lắp kính ngắm ngày, đêm, đèn pin. STV-380 nặng 4,1 kg (khi có đạn), sử dụng đạn 7,62 mm, mỗi băng đạn có 30 viên, sơ tốc đầu đạn 700 m/s với tầm bắn 300 m và có thể bắn được 700 - 950 phát mỗi phút.

Khối chiến sĩ Phòng hóa

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp. Súng cũng trang bị ray Picatinny tiêu chuẩn, cho phép lắp thêm kính ngắm, ống phóng lựu, đèn pin chiến thuật...

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Khối nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Súng thích hợp cho các đơn vị cần tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn như bộ binh cơ động hoặc các lực lượng gìn giữ hòa bình.

Khối Danh dự 3 quân chủng với súng CKC. Đây là loại súng trường bán tự động, sử dụng đạn cỡ 7,62x39 mm, cùng loại với súng AK-47. Tại Việt Nam, CKC là một trong những vũ khí gắn liền với hình ảnh người lính trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Hai khối: Nam Dân quân tự vệ và nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với súng AK-47 huyền thoại, do Liên Xô chế tạo. AK-47 cũng là mẫu súng bộ binh phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng tại hơn 60 quốc gia.

Súng được thiết kế đơn giản, độ tin cậy cao và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt đã khiến AK-47 trở thành một trong những loại súng phổ biến nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, AK-47 từng là vũ khí chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Khối nữ Du kích miền Nam với súng AR-15. Trong kháng chiến chống Mỹ, súng tiểu liên AR-15 là một trong những vũ khí chiến lợi phẩm thu của địch được lực lượng du kích miền Nam sử dụng rộng rãi.

Các khối nam và nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm với súng tiểu liên bắn nhanh MP5.