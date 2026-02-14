Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (14/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24-27 độ.

Dự báo, khoảng gần sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hà Nội hửng nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2 (mùng 1-3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ những ngày này thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 16-19/2, có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ.

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay (14/2, tức 27 tháng Chạp) - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, buổi trưa nhiều nơi trên cả nước đã có nắng.

Hôm nay và ngày mai (15/2, tức 28 tháng Chạp) là hai ngày ấm nhất trong đợt này ở miền Bắc, với nhiệt độ cao nhất khoảng 27-28 độ. Đến 29 Tết (16/2), trời nhiều mây hơn và nhiệt độ giảm nhẹ.

"Đêm 29 Tết và rạng sáng mùng 1, miền Bắc nhiều khả năng có mưa nhỏ, mưa xuân. Ngày mùng 1 Tết, nhiệt độ cao nhất khoảng 23 độ, trời se lạnh. Ba ngày Tết (mùng 1-3), miền Trung có mưa nhỏ, trời nhiều mây, phía Bắc se lạnh. Miền Nam trời ấm áp suốt dịp nghỉ Tết với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng vừa có công điện gửi UBND 34 tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với rét đậm, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khi có tình huống xảy ra.

Đối với rét đậm (các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa) theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp...

Dự báo thời tiết dịp Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 15-22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết):