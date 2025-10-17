Độc đáo quán café “rừng” của chàng trai Ê Đê trong lòng Hà Nội

Mang phong cách hoàn toàn khác biệt với những quán cafe thường thấy, đây là một trong những địa điểm trong dự án “Đưa rừng về phố” của Trung tâm Sáng tạo Trẻ UNESCO Hà Nội, cũng là nơi “khởi nghiệp” của chàng trai trẻ người Ê Đê.