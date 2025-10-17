Trong ngôi nhà 101 năm tuổi trên phố Châu Long, Hà Nội, giữa những bức tường gạch cũ phủ rêu xanh và dây leo chằng chịt, mùi khói từ chiếc bếp lửa bập bùng lẫn với mùi cà phê thơm nồng nàn. Không wifi, không điều hòa, mọi thứ đều thô mộc, giản đơn nhất có thể để tạo ra một thế giới cách biệt giữa lòng phố thị nhộn nhịp. Đây cũng là không gian tâm huyết của chàng trai người Ê Đê - như một cách để thế hệ trẻ thể hiện tình yêu với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. 