Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long từ ngày 10-12/10.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm quảng bá những sắc màu văn hóa đặc sắc của thế giới, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực...

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội ghi dấu kỷ lục về số lượng cơ quan đại diện tham gia, gồm 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Lễ hội không chỉ góp phần kết nối các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, mà còn khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs), hướng tới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung.

Với phương châm “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế.

Trong suốt 3 ngày (từ 10-12/10), Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn, tương tác, với 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm, 22 đơn vị/tổ chức tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

“Bước chân di sản” diễn ra tối 11/10 với gần 100 bộ trang phục truyền thống đa dạng sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Ảnh: Ban Tổ chức

Điểm nhấn độc đáo là chương trình trình diễn trang phục dân tộc quốc tế “Bước chân di sản” diễn ra tối 11/10 với gần 100 bộ trang phục truyền thống đa dạng sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn; hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

“Bước chân di sản” không chỉ là một show thời trang nghệ thuật, mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình.

Từ ngày 11-12/10, trải nghiệm “Con đường Văn hóa”, khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines..., khám phá đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của từng quốc gia. Đặc biệt, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và các quốc gia khác.

Cũng trong 2 ngày 11-12/10, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h-21h.

Còn tại sân khấu tròn sẽ có nhiều chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống và biểu diễn quốc tế trong các khung giờ 9h-11h30, 14h30-17h30, và 21h-21h30. Trong đó có nhiều tiết mục nghệ thuật Việt Nam như cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn, nhảy dân vũ…

Ngoài ra, tại Khu phố ẩm thực, khách tham quan có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia, tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mở cửa tự do trong 2 ngày 11–12/10/2025. Lễ khai mạc từ 20h-21h30 ngày 10/10 và lễ bế mạc từ 20h-21h30 ngày 12/10.