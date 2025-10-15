Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, khơi dậy niềm tin, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cả hệ thống chính trị đang hướng về đại hội với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13, tạo tiền đề cho bước phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn 2025-2030.

Trong bài viết “Tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống không chỉ là hành động chính trị mà còn là biểu hiện sinh động của lòng dân - sức mạnh nội sinh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ tinh thần đó, công tác dân tộc và tôn giáo được xác định là mặt trận mềm của Đảng - nơi củng cố niềm tin, định hướng dư luận và khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần trực tiếp đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhật Bắc

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh đại đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Từ Cách mạng tháng Tám đến hai cuộc kháng chiến trường kỳ, từ công cuộc thống nhất đất nước đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, mỗi bước tiến của cách mạng đều bắt đầu từ sự quy tụ của lòng dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là chân lý lịch sử - sức mạnh đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi thử thách, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ngày nay, tinh thần ấy được thể hiện rõ qua chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hàng trăm nghìn hộ dân được hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, sinh kế; hàng triệu học sinh vùng cao được đến trường; hàng nghìn công trình hạ tầng, cầu, đường, bệnh viện, trường học được hoàn thiện, thay đổi diện mạo nông thôn mới ở những vùng xa xôi nhất.

Đó không chỉ là thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi 54 dân tộc anh em chung một ý chí, cùng tiến về phía trước.

Trong mọi thời kỳ, niềm tin của nhân dân chính là thước đo sức mạnh của Đảng. Niềm tin ấy được xây dựng từ sự lắng nghe, tôn trọng, chăm lo và hành động vì dân của các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông tín đồ tôn giáo.

Theo Kế hoạch số 02 ngày 21/3/2025 của Đảng ủy Chính phủ, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng phải tập trung “tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội”. Ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ - nơi từng chịu nhiều biến động, ngày nay, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng khởi sắc.

Ở Việt Nam, tôn giáo không đứng ngoài dân tộc, mà cùng đồng hành và phụng sự Tổ quốc. Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đó là một trong những quyền cơ bản, góp phần củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội.

Trong giai đoạn 2020-2025, hàng chục nghìn công trình thiện nguyện được các tổ chức Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo thực hiện, từ xây nhà tình nghĩa, mở lớp học tình thương, chăm sóc y tế đến bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đợt tuyên truyền hướng về Đại hội 14, việc lan tỏa những tấm gương "tốt đời, đẹp đạo" có ý nghĩa đặc biệt, giúp công chúng thấy rõ vai trò tích cực của tôn giáo trong phát triển đất nước, đồng thời đấu tranh với các luận điệu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội 14 của Đảng không chỉ đề ra mục tiêu phát triển, mà còn gửi gắm một lời hiệu triệu lớn: “Vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”.

Thực hiện công văn số 116 ngày 6/10/2025 của Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cấp, ngành đang triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền trên mọi phương tiện: báo chí, truyền hình, mạng xã hội, hệ thống pano, màn hình LED, cổ động trực quan; đồng thời tăng cường tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.

Mục tiêu là lan tỏa tinh thần đại hội đến từng cán bộ, đảng viên, từng phật tử, giáo dân, tín đồ, để nghị quyết không dừng lại ở giấy trắng, mà đi vào từng hành động cụ thể.

Trải qua 95 năm kể từ ngày thành lập Đảng, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có được vị thế, uy tín và khát vọng phát triển mạnh mẽ như hôm nay. Đại hội 14 sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mới, nơi khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là trụ cột, là nền tảng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh lòng dân. Đoàn kết là cội nguồn thắng lợi, là bảo đảm chắc chắn cho tương lai đất nước”.

Hướng về Đại hội 14 của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi đồng bào các dân tộc, tôn giáo hãy biến niềm tin thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực.

Bởi hơn bao giờ hết, đại đoàn kết dân tộc không chỉ là khẩu hiệu, mà là sức mạnh sống còn, là ngọn lửa dẫn đường để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo và hạnh phúc.