Ngày 9/6, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, vừa có kế hoạch tổ chức vận chuyển hành khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng Nai miễn 100% tiền vé xe buýt khi giáo viên, thí sinh di chuyển đến các điểm thi. Ảnh: An Nhơn

Theo đó, từ ngày 10 đến ngày 12/6, toàn bộ thí sinh dự thi và giáo viên tham gia hội đồng thi trên địa bàn sẽ được miễn 100% tiền vé xe buýt khi di chuyển đến các điểm thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định và taxi được khuyến khích triển khai các chương trình hỗ trợ kỳ thi như miễn hoặc giảm giá cước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.

Các đơn vị vận tải thực hiện niêm yết thông tin tại bến với nội dung: "Miễn 100% tiền vé, tiền cước xe buýt, xe taxi và xe tuyến cố định cho thí sinh dự kỳ thi và giáo viên tham gia hội đồng thi THPT năm 2026". Để được di chuyển miễn phí, thí sinh cần xuất trình giấy báo dự thi, giáo viên xuất trình thẻ hội đồng thi.

Sở Xây dựng còn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải xây dựng phương án tăng chuyến, bố trí phương tiện dự phòng, đặc biệt trên các tuyến xe buýt đi qua khu vực có điểm thi. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu đi lại và tránh tình trạng thí sinh, giáo viên đến muộn vì thiếu phương tiện.

Lực lượng công an được đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tiết giao thông trọng điểm trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, Sở Xây dựng thành lập tổ công tác điều hành xuyên suốt, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đồng Nai có hơn 53.000 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Địa phương bố trí 95 điểm thi chính thức cùng hơn 20 điểm dự phòng tại 55 xã, phường. Trong đó, địa phương có số điểm thi nhiều nhất là phường Tam Hiệp với 9 điểm, sau đó là phường Trấn Biên và Bình Phước mỗi nơi 5 điểm thi.