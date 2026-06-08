Tiếp sức trong buổi học cuối THPT

Trong buổi học cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thầy Nguyễn Như Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh (Hà Nội), đã đến từng lớp học để gặp gỡ, động viên và trao những phần quà nhỏ tới các học sinh lớp 12.

Không có những bài diễn văn dài hay lời lẽ hoa mỹ, thầy Tuân đã nhắn gửi những lời chân thành dành cho học trò trước ngưỡng cửa trưởng thành. Thầy căn dặn các em giữ gìn sức khỏe, ôn tập hiệu quả, bình tĩnh và tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Thầy Nguyễn Như Tuân tặng “cây bút chì may mắn” tới từng học sinh lớp 12. Ảnh: NTCC

Theo thầy Tuân, đây là thời điểm các em cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức để hiện thực hóa những mục tiêu, nguyện vọng đã ấp ủ từ lâu. Với những học sinh đã nhận được kết quả xét tuyển từ các trường đại học, kỳ thi tốt nghiệp vẫn là cột mốc quan trọng cần hoàn thành bằng sự nghiêm túc và nỗ lực cao nhất.

"Nhà trường, thầy cô vẫn luôn dang rộng cánh tay chào đón các em trở về thăm trường sau kỳ thi này", thầy nhắn nhủ.

Đặc biệt, trước khi rời lớp học, thầy Tuân cũng gửi tới học sinh những cái ôm động viên cùng món quà nhỏ là “cây bút chì may mắn”. Theo thầy, đây là món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng niềm tin và lời chúc của thầy cô dành cho học trò luôn tự tin, bình an và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Theo đại diện Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh, dù buổi học chính khóa cuối cùng đã khép lại, nhiều học sinh trong trường vẫn có mong muốn được tiếp tục ôn tập. Vì vậy, từ nay đến ngày 10/6, các thầy cô trong trường vẫn duy trì việc bổ trợ kiến thức cho học sinh hoàn toàn miễn phí.

Thầy Nguyễn Như Tuân tới từng lớp động viên học trò. Ảnh: NTCC

Nấu cháo nóng tiếp sức cho học trò những ngày ôn thi nước rút

Tại Trường THPT số 1 Bát Xát (Lào Cai), nhà trường cũng có cách động viên đầy ấm áp dành cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng nay (ngày 8/6), nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể học sinh khối 12 nhằm tiếp thêm niềm tin, động lực và giúp các em có tâm thế vững vàng trước kỳ thi.

Tại buổi gặp gỡ, ban giám hiệu nhà trường đã phổ biến những nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học trong những ngày cuối cùng.

Ngoài những lời căn dặn trước kỳ thi quan trọng, thầy cô còn chuẩn bị những suất cháo nóng hổi gửi tới các em trong những ngày ôn tập nước rút. Theo đại diện trường, những bát cháo nóng được trao tận tay học sinh “không chỉ giúp các em bổ sung năng lượng sau những giờ học tập căng thẳng mà còn thể hiện sự quan tâm của thầy cô đối với học sinh. Mỗi bát cháo là một lời động viên, chia sẻ, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của thầy cô dành cho các em”.

Trường THPT số 1 Bát Xát nấu cháo nóng tiếp sức cho học trò. Ảnh: NTCC

Theo kế hoạch, công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ 10-12/6. Trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều, ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn.

Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13-30/6. Thời gian công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì thế số lượng thí sinh toàn quốc và từng địa phương đều tăng mạnh.