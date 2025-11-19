Một quán cà phê tại phường Hạnh Thông (TPHCM) thu hút đông đảo giới trẻ bởi mô hình thủy cung sứa độc đáo với hơn 1.000 con sứa thuộc 9 loại khác nhau được nhập trong và ngoài nước.

Theo chủ quán, thủy cung có nhiều loài sứa đa dạng về hình dáng, kích cỡ, trong đó có những dòng hiếm được nhập từ Singapore với giá trị cao. Tất cả được nuôi trong các bể kính đặc biệt với điều kiện nghiêm ngặt: nhiệt độ nước duy trì 10-15°C, nhiệt độ phòng 20-22°C, cùng hệ thống ánh sáng được thiết kế riêng cho từng loài.