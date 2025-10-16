Tại vườn Di Viên, một trong những khu vườn cổ nổi tiếng nhất ở trung tâm Tô Châu (tỉnh Giang Tô), cây lựu hơn trăm tuổi đang bước vào mùa kết trái đẹp nhất trong năm. Hàng chục quả lựu đỏ hồng chen nhau trên cành, nổi bật giữa tán lá xanh thẫm và nền mái ngói cổ kính, tường vôi trắng.

Cây lựu trong vườn cổ Di Viên được trồng từ thời Minh-Thanh (1368-1911), nay vẫn trĩu quả. Ảnh: Yzwb

Nhiều du khách ví von rằng, mỗi trái lựu như một viên ngọc đỏ đính trên chiếc áo gấm cổ lộng lẫy của miền sông nước Giang Nam.

Cây lựu trong đền thờ Tung Trạch. Ảnh: Xiaohongshu/Chen Shiyi

Không chỉ ở Di Viên, các vườn cổ khác như vườn Tàng Lan, vườn Lưu hay vườn Võng Sư cũng rực rỡ sắc đỏ của mùa lựu chín. Ở mỗi nơi, cây lựu lại mang một thế riêng: có cây cao sừng sững bên hồ, có cây thấp nhỏ nằm gọn trong chậu đá, nhưng đều cùng tỏa hương, nhuộm đỏ không gian cổ kính.

Những ngày này, không khó để bắt gặp cảnh hàng dài du khách tạo dáng chụp ảnh dưới tán lựu, trong ánh nắng thu dịu dàng ở Tô Châu.

Ảnh: Yzwb

Theo số liệu từ Sở Du lịch Tô Châu, lượng khách đến các vườn cổ trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Riêng vườn Di Viên đón trung bình hơn 6.000 lượt khách mỗi ngày, phần lớn là du khách nội địa và người yêu thích nhiếp ảnh.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, “mùa lựu Tô Châu” đang trở thành chủ đề được chia sẻ sôi nổi, với hàng nghìn bức ảnh ghi lại vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế của những khu vườn cổ này.

Tô Châu được mệnh danh là “Venice phương Đông” hay viên ngọc của miền sông nước Giang Nam. Ảnh: QQ

Du khách có thể dễ dàng di chuyển đến Tô Châu bằng tàu cao tốc từ Thượng Hải, chỉ mất khoảng 25 phút. Từ ga Tô Châu, các vườn cổ nổi tiếng như Di Viên hay Lưu Viên đều nằm trong khu trung tâm, thuận tiện đi lại bằng xe buýt hoặc taxi.

Thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng mùa lựu là từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, khi quả chín rộ và thời tiết mát mẻ, ánh sáng đẹp cho việc chụp ảnh.

Cây lựu trong văn hóa Trung Hoa được xem là biểu tượng của sự sung túc và phúc lộc, bởi bên trong chứa nhiều hạt, tượng trưng cho con cháu sum vầy.

Ở Tô Châu, những cây lựu cổ không chỉ là di sản thiên nhiên mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Giang Nam - vùng đất từng làm say lòng bao tao nhân mặc khách.

Tô Châu Nằm ở phía đông nam tỉnh Giang Tô, Tô Châu là một trong những thành phố cổ nổi tiếng và thơ mộng nhất Trung Quốc. Được mệnh danh là “Venice của phương Đông”, Tô Châu cuốn hút bởi hệ thống kênh rạch đan xen, những khu vườn cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới, cùng nét đẹp thanh lịch đặc trưng của vùng Giang Nam. Thành phố không chỉ là trung tâm văn hóa, nghệ thuật và tơ lụa truyền thống mà còn là điểm du lịch nổi tiếng, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nhịp sống hài hòa giữa quá khứ và hiện đại.