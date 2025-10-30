W-d66f86e51c51910fc840.jpg
Tối 29/10, một mô hình “Trái Đất thu nhỏ” có đường kính 7m được treo lơ lửng tại vườn hoa Lạc Long Quân (gần ngã tư Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn), thu hút đông đảo người dân đến xem
Đây là tác phẩm mô hình quả địa cầu mang tên Gaia, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất độ phân giải 120dpi từ NASA, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, giúp công chúng trải nghiệm vẻ đẹp của hành tinh
Trước đó, mô hình được giới thiệu trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS) từ ngày 6-25/10
Nhiều bạn trẻ khi biết thông tin đã vội tìm đến đây để chụp ảnh kỷ niệm
Nhiều gia đình ở các khu dân cư lân cận, ngay sau bữa tối đã rủ nhau tới đây để check-in
Gaia lấy cảm hứng từ "hiệu ứng toàn cảnh" (Overview Effect) - khái niệm do nhà nghiên cứu Frank White đưa ra năm 1987, mô tả cảm xúc đặc biệt mà các phi hành gia trải qua khi lần đầu nhìn thấy Trái Đất từ không gian
Sự kiện trưng bày mô hình Gaia diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/10 đến hết 1/11. Đây là hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức gìn giữ hành tinh xanh. Theo kế hoạch, "Trái Đất" được trưng bày luân phiên tại nhiều quốc gia trong năm 2025, gồm: Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam