Ông Joseph Barton, chuyên gia an ninh đến từ AdleyBarton, cho biết, nhiều người đang mắc phải một sai lầm phổ biến, vô tình phát tín hiệu cho kẻ gian rằng chiếc vali của họ "rất đáng để đánh cắp".

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng trộm vali trên các chuyến tàu tại Anh tăng gần 37% trong năm 2024, theo phân tích của MoneySuperMarket. Dữ liệu riêng từ các hãng hàng không và ngành công nghiệp hành lý cũng cho thấy, gần 1 trong 20 kiện hành lý trên các chuyến bay toàn cầu bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.

Ông Joseph Barton cho rằng: "Hành khách hãy luôn cố gắng hòa vào đám đông. Bởi nếu bạn hay hành lý của bạn quá nổi bật, bạn và hành lý đó sẽ trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Ngay cả khi bạn mua một chiếc túi hàng nhái trong kỳ nghỉ, giá trị không cao thì việc sử dụng nó vẫn khiến bạn gặp rủi ro".

Theo ông, những kẻ trộm thường nắm rõ giá trị của các loại vali, túi xách. Nếu hành khách mang theo một chiếc vali trị giá 1.000 bảng Anh (khoảng 35 triệu đồng), chúng sẽ đánh giá có thể quần áo bên trong là hàng thiết kế và có thể bán lại kiếm lời.

Nhiều du khách lầm tưởng rằng chi mạnh tay cho vali đắt tiền đồng nghĩa với việc đồ đạc được bảo vệ tốt hơn. Dù các mẫu vali chất lượng cao có thể chịu được va đập mạnh tại sân bay, nhưng khi xuất hiện ở nơi công cộng, chúng vô tình "quảng bá" về những món đồ có thể chứa bên trong, theo trang Daily Express.

Chiếc vali quá đắt đỏ, mới cứng và màu sắc bắt mắt có thể thu hút sự chú ý của kẻ xấu. Ảnh minh hoạ: Freepik

Không chỉ các thương hiệu thiết kế nổi tiếng mới khiến vali trở thành mục tiêu của trộm cướp. Màu sắc quá nổi bật, lớp vỏ cứng bóng bẩy hay thậm chí các bộ vali đồng bộ cũng đều dễ thu hút sự chú ý.

Ông Joseph cảnh báo: "Bạn có thể chọn vali màu sáng để dễ nhận diện khi hạ cánh, nhưng điều đó cũng giúp kẻ trộm dễ dàng xác định và theo dõi bạn hơn".

Vì vậy, nếu bạn có một chiếc vali mới tinh và không muốn trở thành nạn nhân khi đi du lịch, chuyên gia khuyến nghị hãy "làm cũ" nó một chút.

Ông giải thích: "Vali được thiết kế để chịu va đập và sử dụng trong môi trường sân bay, nên đừng lo lắng nếu nó có vài vết trầy xước hay bám chút bụi bẩn. Chỉ cần chà nhẹ một ít bụi từ vỉa hè lên bánh xe hoặc phần đáy vali rồi lau đi, bề ngoài của nó sẽ trông như đã qua sử dụng thay vì hoàn toàn mới.

Bạn cũng có thể làm tương tự với giày thể thao và quần áo để chúng trông cũ hơn".

Các chuyên gia du lịch của MyBaggage cho rằng hành khách nên ưu tiên những chiếc vali có vẻ ngoài càng “xấu lạ” càng tốt để tránh thu hút sự chú ý. Nếu sử dụng vali sáng màu, có thể dán hình, băng dính hoặc thêm một vài chi tiết nhỏ để bề ngoài trông bớt mới hơn.

Ngoài ra, hành khách cũng không nên để toàn bộ đồ dùng trong hành lý ký gửi mà nên mang theo trong hành lý xách tay một bộ quần áo nhẹ, thoải mái cùng đồ vệ sinh cá nhân nhỏ gọn. Nhờ đó, trong trường hợp hành lý bị thất lạc, du khách vẫn có đồ để sử dụng ngay khi cần.