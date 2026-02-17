Giờ và hướng xuất hành đầu năm thường được tính theo lịch âm dương, phong thủy và ngũ hành.

Đến nay, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen khai xuân, xuất hành hoặc mở hàng vào ngày đẹp với mong muốn một năm mới suôn sẻ, thịnh vượng.

Theo quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam, giờ xuất hành, hướng xuất hành phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ sẽ mang lại may mắn, thuận lợi trong năm mới. Ảnh minh họa: Lê Hằng

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày mùng 2 tết Bính Ngọ (tức 18/2/2026) là ngày Quý Hợi. Khung giờ xuất hành đẹp là 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h và 13h-15h. Trong đó, khung 11h-13h là giờ Tốc hỷ, đẹp nhất, phù hợp nhất để xuất hành.

Về hướng tốt, gia chủ muốn cầu gia đạo hưng vượng, nhân duyên cát lành, gia đình có tin vui trong năm mới thì đi về hướng Đông Nam gặp Hỷ thần. Còn gia chủ muốn cầu công danh tài lộc phát đạt, sớm thăng quan tiến chức, làm ăn hanh thông thì đi về hướng Tây Bắc gặp Tài thần ban lộc.

Ngoài ra, gia chủ nên kiêng xuất hành khi tâm trạng đang bực bội, nóng nảy hay tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm