Đêm nhạc khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại TPHCM quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, thiếu nhi với các tiết mục đặc sắc, kết hợp truyền thống và hiện đại.

Tối 22/11, hàng nghìn người dân có mặt tại phố đi bộ (phường Sài Gòn, TPHCM) tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, sự kiện ý nghĩa của đất nước và TPHCM.

Với thông điệp “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, đêm nhạc góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, bản sắc dân tộc và tinh thần đại đoàn kết trong mỗi người dân.

Chương trình gồm hai phần, khắc họa TPHCM đa sắc màu với truyền thống đại đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tình quân dân và khát vọng phát triển.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, nhóm múa, thiếu nhi cùng các lực lượng nghệ thuật, mang đến những tiết mục ca múa nhạc, ca cổ và trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Ca sĩ Quốc Đại thể hiện ca khúc “Non sông gấm vóc”, mang đến giai điệu hào hùng, ngợi ca vẻ đẹp quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Ngày hội là dịp hội tụ những sắc màu văn hóa, kết nối những tấm lòng và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, khơi dậy tinh thần chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt TPHCM năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24-11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu đặc sắc. Sự kiện góp phần tôn vinh tinh thần đại đoàn kết, lan tỏa bản sắc văn hóa 54 dân tộc và giới thiệu hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.