Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 3 năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ quốc tế cùng hàng loạt hoạt động triển lãm, hội chợ, trại sáng tác và trải nghiệm nhiếp ảnh dành cho công chúng.

Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 3 - năm 2026 vừa khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo tiêu biểu của thành phố, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Sự kiện do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Hội Nhiếp ảnh TPHCM trực tiếp thực hiện, với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai.

Hơn 100 nghệ sĩ quốc tế hội tụ tại Lễ hội Nhiếp ảnh TPHCM 2026

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, cho biết lễ hội năm nay quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ trong nước, các tổ chức nhiếp ảnh, đơn vị đào tạo, truyền thông và du lịch...

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát biểu khai mạc lễ hội.

"Sự kiện không chỉ tạo không gian dành cho những người yêu nhiếp ảnh mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác sáng tạo giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế", ông Trung nói.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Hội chợ Nhiếp ảnh quốc tế với hơn 100 gian hàng của các chi hội nhiếp ảnh, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này. Không gian hội chợ giới thiệu công nghệ, thiết bị và các sản phẩm sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị kết nối, trao đổi kinh nghiệm.

Lễ hội còn tổ chức chuỗi 5 triển lãm nhiếp ảnh, gồm: Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác tại Đường sách Nguyễn Văn Bình; Thành phố Hồ Chí Minh vững bước vào kỷ nguyên mới tại Đường sách Thủ Đức; Nhiếp ảnh không biên giới tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM; triển lãm kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế TPHCM lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh truyền thống lần thứ 51 tại Công viên Lê Văn Tám.

Hai cuộc thi dành cho cộng đồng cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, gồm Photomarathon với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai và cuộc thi Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính áo dài Việt Nam. Ban tổ chức dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham gia, khuyến khích công chúng ghi lại những khoảnh khắc đời sống, cảnh quan và nét đẹp văn hóa của thành phố qua ống kính.

Bên cạnh đó, trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế có sự tham gia của khoảng 100 nghệ sĩ, đại diện Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh gia nghệ thuật quốc tế (IAAP) và các quốc gia như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nga, Bỉ... cùng các nghệ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước.

Các không gian trải nghiệm nhiếp ảnh đương đại, chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động cộng đồng cũng góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho lễ hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức kỳ vọng xây dựng một sự kiện nhiếp ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, kết nối nghệ thuật với công nghệ, đưa tác phẩm đến gần công chúng và quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Đưa nhiếp ảnh ra khỏi phòng triển lãm, đến gần hơn với công chúng

Bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bày tỏ vui mừng khi sự kiện đang đi đúng hướng, đưa nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông (thứ 2 từ trái qua) tặng bằng khen cho Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Theo đó, thay vì tổ chức trong những không gian trưng bày khép kín, lễ hội được đưa ra Công viên Lê Văn Tám, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận. Hơn 150 gian hàng với các sản phẩm đa dạng từ ảnh, sách, máy ảnh đến áo dài, ẩm thực dân dã tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm phong phú.

Đây cũng là cách đưa nhiếp ảnh ra khỏi những bức tường triển lãm, từng bước trở thành một phần của đời sống và ngành công nghiệp văn hóa.

Lễ hội diễn ra trong tuần lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

“Nhiếp ảnh xét cho cùng là nghệ thuật viết bằng ánh sáng. Bổn phận của người cầm máy là dùng ánh sáng ấy để soi vào những điều tốt đẹp, những con người tử tế và cả những góc khuất cần được nhìn thấy của cuộc sống”, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Năm 2026 cũng đánh dấu 50 năm TPHCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo bà Đông, diện mạo thành phố hôm nay đã mở rộng cả về không gian và đời sống văn hóa, từ rừng ngập mặn Cần Giờ, những làng quê của đồng bào Châu Ro đến Khu Công nghệ cao và không gian sông Sài Gòn. Đây là những chất liệu đa dạng để các nghệ sĩ khám phá, ghi lại hình ảnh một thành phố đang phát triển và chuyển mình.

Không gian triển lãm ảnh tại lễ hội. Ảnh: Ngô Thành Lộc.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, giao lưu, lễ hội còn tổ chức các tọa đàm về trí tuệ nhân tạo (AI), bản quyền và công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh. Trong bối cảnh hình ảnh được tạo ra và lan truyền với tốc độ ngày càng lớn, vấn đề đặt ra với người làm nghề là bảo vệ tính xác thực của tác phẩm và quyền tác giả.

“Giữa dòng thác ấy, có hai điều mà người nghệ sĩ nhiếp ảnh chân chính cần giữ bằng được: Sự thật của bức ảnh và quyền tác giả của người đã làm ra nó. Giữ được hai điều đó là giữ được niềm tin của công chúng, và cũng là giữ được giá trị lao động của chính chúng ta”, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kết luận.

Ảnh: HK, BTC