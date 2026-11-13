Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 tại TPHCM thu hút đông đảo người dân, du khách với loạt photobooth, không gian trải nghiệm công nghệ và chương trình tặng cà phê miễn phí.

Tối 13/11, hàng nghìn người dân, du khách và các nhà sáng tạo nội dung đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) tham dự khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026.

Từ chiều cùng ngày, nhiều người đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan, trải nghiệm các không gian sáng tạo nội dung số. Các khu vực trưng bày, tương tác thu hút đông đảo giới trẻ, tạo không khí sôi động tại khu vực trung tâm thành phố.

Tại đây, người dân và du khách được tìm hiểu quy trình sản xuất nội dung số, trải nghiệm công nghệ với màn trình diễn robot nhảy múa và giao lưu cùng các nhà sáng tạo. Sự kiện còn tạo không gian kết nối cộng đồng sáng tạo với doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng truyền thông.

Nhiều bạn trẻ hào hứng xếp hàng chờ chụp ảnh tại các photobooth được bố trí miễn phí trong khuôn khổ sự kiện.

Ban Thảo Liên và Trúc Hà (ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) tranh thủ tham quan không gian trưng bày, trải nghiệm công nghệ và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Cả hai cho biết chọn đến sự kiện vào dịp cuối tuần để vui chơi, khám phá những trải nghiệm mới.

Du khách Ấn Độ cũng hào hứng trải nghiệm chụp ảnh miễn phí tại các photobooth trong khu vực trưng bày.



Ngoài các hoạt động trải nghiệm, người dân và du khách còn được thưởng thức cà phê miễn phí. Bạn Gia Hưng và Anh Thư (ngụ phường Long Bình) cho biết phải xếp hàng khoảng 10 phút mới đến lượt nhận cà phê.

Theo đó, mỗi khách tham quan khi vào khu vực trưng bày sẽ được phát một phiếu trải nghiệm. Sau khi hoàn thành thử thách tại các gian hàng, người chơi sẽ được đóng dấu tích lũy để đổi lấy những phần quà từ ban tổ chức.

Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 tập trung vào 3 nội dung chính. Trong đó, TPHCM hướng đến xây dựng môi trường mạng văn minh, tích cực, phát huy trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình tọa đàm ngày 14/11, thành phố sẽ đối thoại với doanh nghiệp mạng đa kênh và nhà sáng tạo nội dung số, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ.

Các hoạt động cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng sáng tạo, phổ biến quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa và cập nhật kỹ năng sản xuất nội dung số hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuỗi hoạt động diễn ra từ nay đến hết ngày 15/11 trên các nền tảng số, kết hợp chương trình trực tiếp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong hai ngày 13 và 14/11, mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm dành cho nhà sáng tạo nội dung, người dân và du khách.