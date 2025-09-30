Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) khiến tại Hà Nội từ đêm 29/9 đến ngày 30/9 chìm trong mưa lớn. Suốt nhiều giờ, các đợt mưa kéo dài không ngớt, biến nhiều tuyến phố thành sông. Giao thông ùn tắc, xe chết máy hàng loạt, người dân loay hoay trong biển nước.

Đến đầu giờ chiều 30/9, tại Hà Nội vẫn tiếp diễn những đợt mưa lớn. Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã thông báo cho học sinh được nghỉ sớm để phụ huynh sắp xếp tới đón. Thế nhưng, việc di chuyển đón con trong điều kiện hàng loạt tuyến đường phố mênh mông “biển nước” lại trở thành một bài toán nan giải với phụ huynh.

Nhận được tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm của con lúc 13h30, thông báo trường mầm non sẽ cho trẻ tan học sớm, nhưng suốt 2 giờ, chị Lê Thu Huyền (Triều Khúc) vẫn chưa tìm được cách nào để ra khỏi nhà.

Phụ huynh lội nước đón con tan học chiều 30/9. Ảnh: Thạch Thảo

Nhà cách trường nơi con học tại Nguyễn Tuân gần 4km, bình thường, quãng đường này chị Huyền chỉ mất chưa đầy 15 phút đi xe máy, nhưng hôm nay có nhiều điểm ngập sâu nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

“Từ đầu giờ trưa, khu vực Triều Khúc đã ngập nặng, có nơi nước dâng gần 1 mét. Nhà tôi cũng ngập nặng, không thể dắt xe máy ra. Tôi rất sốt ruột nhưng chưa tìm ra cách nào để rời khỏi nhà”, chị Huyền kể.

Trong khi nhiều bạn cùng lớp của con đã được bố mẹ tới đón, chị Huyền liên tục gọi điện cho cô giáo để báo cáo tình hình. “Tôi lo con tủi thân vì thấy bạn bè về hết mà mẹ thì chưa tới đón. Nhưng nếu cứ cố đi trong lúc này cũng rất nguy hiểm. Trường hợp trời không ngớt mưa, tôi đành nhờ cô giáo giữ con lại hoặc cho con về nhờ nhà bạn cùng lớp gần trường, chờ khi đường rút nước sẽ tới đón con về”, chị nói.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Đặng Thu Hà (Hà Đông) cũng sốt ruột vì chưa tìm được “đường” đón con về. Nhà cách trường hơn 4km, con học ở khu vực Nguyễn Tuân, nơi đang ngập sâu, xe máy không thể di chuyển.

“Ban đầu, tôi nhờ một phụ huynh cùng chung cư có ô tô đi đón hộ, nhưng đến nửa đường, phụ huynh này cũng ‘bó tay’ vì đường ngập sâu nên xe không thể nhúc nhích”, chị Hà cho biết.

Nhìn đồng hồ đã gần 15h, chị Hà tính đến phương án… đi bộ. “Có lẽ tôi phải cuốc bộ để đón con về. Dù trời mưa, đường ngập, nhưng để con chờ ở trường lâu quá, tôi không yên tâm”, chị nói.

Hàng loạt tuyến đường phố ở Hà Nội bị ngập sâu sau suốt một ngày mưa liên tiếp

Được cô giáo thông báo đón con sớm từ 14h, chị Lê Thu Hằng (Hà Đông) vội xin nghỉ làm sớm để đón con về. Thế nhưng, chỉ đi được một đoạn, chị đã rơi vào “ma trận” tắc đường. “Xe nhích từng mét, nước dâng cao, nhìn sang làn bên kia thấy nhiều xe chết máy. Nhiều đoạn xe cộ không thể nhúc nhích. Con đường bình thường chỉ đi mất 20 phút, nay cả giờ vẫn chưa tới nơi”.

Đi đến giữa đường, xe của chị bị chết máy. Chị Hằng đành gửi xe tạm vào một siêu thị, sau đó vội mở ứng dụng để đặt xe ôm công nghệ. “Tôi đặt liên tục hai cuốc nhưng không có tài xế nào nhận. Người tôi ướt sũng, cuối cùng chỉ còn cách lội bộ, vừa đi vừa gọi điện cho cô giáo nhờ trông con thêm”, chị Hằng than thở.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, chưa bao giờ lâm vào cảnh rối bời trong việc đón con tan học như hôm nay. Ở các nhóm chat lớp học, phụ huynh liên tục chia sẻ tình hình đường ngập, nhắn nhủ nhau các tuyến đi tạm an toàn hơn. Có người quyết định gửi con lại trường chờ nước rút, có người nhờ vả bạn bè gần trường đón hộ, có người chấp nhận lội nước để đón con.

Bức xúc về việc Sở GD-ĐT Hà Nội phản ứng chậm

Đáng chú ý, nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng Sở GD-ĐT Hà Nội đã phản ứng chậm trước tình hình mưa lớn kéo dài. Từ sáng 30/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn ngập sâu, giao thông tê liệt, nhưng các trường vẫn chưa có thông báo cho học sinh nghỉ học.

Mãi đến chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Hà Nội mới ban hành công văn khẩn gửi UBND các quận, huyện và các cơ sở giáo dục trực thuộc, yêu cầu chủ động ứng phó với bão số 10. Theo đó, những trường hợp học sinh không thể đến lớp do mưa bão, ngập lụt, nhà trường phải xây dựng phương án học tập phù hợp; tuyệt đối không tổ chức hoạt động ngoại khóa hay tập thể tại khu vực có nguy cơ ngập úng. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các trường thiết lập kênh thông tin chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh khi tham gia hoạt động tại địa phương, hạn chế tối đa rủi ro từ mưa bão.