Cách tiếp cận mới của Hàn Quốc bắt đầu có những dấu hiệu thành công khi các chaebol bắt đầu tham gia tích cực hơn vào ngành bán dẫn. Đầu những năm 1980, Samsung Electronics quyết định đầu tư mạnh vào sản xuất chất bán dẫn, đặc biệt trong các lĩnh vực chip nhớ như DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động). Giữa 1981 và 1982, Samsung thiết lập một trung tâm nghiên cứu bán dẫn, và trong năm 1982, Chủ tịch và nhà sáng lập Samsung Lee Byung-chul công bố rằng chiến lược của Samsung trong những năm tới sẽ chủ yếu tập trung vào kinh doanh chất bán dẫn.

Quyết định tập trung vào DRAM của Samsung dựa trên nhu cầu trong ngành lúc đó, do đây là thiết bị bán dẫn được sử dụng rộng rãi nhất và có thị phần lớn nhất. Quy trình sản xuất DRAM cũng không đòi hỏi phải sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất và cho phép sản xuất hàng loạt với chi phí vừa phải, do vậy có rào cản gia nhập thấp so với các công nghệ bán dẫn khác. Lúc này, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, nhưng đã có khả năng ký nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Mỹ và Nhật Bản. Chính quyền Chun bắt đầu gỡ bỏ các rào cản kinh doanh cho các công ty nước ngoài trong thị trường nội địa, cho phép các công ty Hàn Quốc thiết lập liên minh với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có liên minh giữa Samsung và Micron, LG và AMD, hay Hyundai và Fujitsu - cả hai tập trung vào phát triển công nghệ phát triển DRAM.

Các liên minh chiến lược dần trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các công ty bán dẫn, không chỉ tại Hàn Quốc mà trên khắp thế giới, do mô hình này cho phép các doanh nghiệp khác nhau chia sẻ chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm - thường rất cao. Điều này cũng cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động ở nước ngoài dễ dàng hơn. Đến năm 1985, cả ba tập đoàn sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của Hàn Quốc – Samsung Electronics, LG, và Hyundai Electronics – đều đã mở rộng sang Thung lũng Silicon, với tổng vốn đầu tư tương đương với 3 tỷ USD bây giờ. Mục đích chính của các khoản đầu tư nước ngoài là để tiếp thu công nghệ tiên tiến, đưa kỹ sư sang đào tạo tại Mỹ, và điều phối kinh doanh dễ dàng hơn với các đối tác.

Doanh thu của các công ty bán dẫn toàn cầu giảm mạnh vào năm 1985-1986.

Cuộc khủng hoảng ngành bán dẫn năm 1985 đã ấn định vai trò dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực chip nhớ. Với giá DRAM liên tục giảm khi nhu cầu của thị trường máy tính – khách hàng bán dẫn lớn nhất lúc đó – chậm lại đột xuất, các công ty Mỹ dần rút ra khỏi thị trường chip nhớ, tạo nên một khoảng trống mà chỉ Hàn Quốc và Nhật Bản có đủ năng lực công nghệ để lấp đầy. LG và Hyundai cũng phải sửa lại kế hoạch đầu tư đầy tham vọng lúc đó, Hyundai hoãn lại kế hoạch sản xuất DRAM 256K cho đến cuối năm 1987 và LG đến 1988 mới tham gia vào thị trường chip nhớ tiên tiến. Trong khi đó, Samsung vẫn tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu các chip DRAM tiên tiến hơn, đầu tư số tiền hơn gấp đôi bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào vào các hoạt động R&D, và nhận được hậu quả thua lỗ nặng nề. Nhưng đổi lại cho hy sinh này, Samsung đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ 256K DRAM vào 1984, sau đó là 1M DRAM vào 1986.

Cũng đúng lúc này là khi Hàn Quốc có được môi trường thị trường quốc tế rất thuận lợi. Tranh chấp thương mại ngày càng gia tăng giữa Nhật Bản và Mỹ đã đem lại cho Hàn Quốc cơ hội có một không hai để tiến vào thị trường DRAM tiên tiến. Các doanh nghiệp Nhật Bản như Toshiba, NEC, và Hitachi đã trở thành những đối thủ đáng gờm của các doanh nghiệp Mỹ, và đe doạ sự thống trị của Mỹ trong toàn bộ ngành bán dẫn. Năm 1986, Mỹ ban hành Đạo luật Thương mại Chất bán dẫn (STA) đầu tiên, với mục tiêu chính là để ngăn chặn sự thống trị của Nhật Bản trong lĩnh vực DRAM qua các mức thuế suất cao và cho phép Washington định giá chip DRAM của Nhật Bản tại thị trường Mỹ.

Các nhà sản xuất Hàn Quốc đã tận dụng tối đa cơ hội này để đàm phán thoả thuận chia sẻ công nghệ với các công ty Mỹ. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng chip năm 1985, các nhà sản xuất DRAM tại Thung lũng Silicon hầu như sắp sụp đổ, nên họ không do dự chuyển giao các công nghệ hàng đầu cho Hàn Quốc. Samsung đã đề xuất cấp phép thiết kế DRAM 64K cho Micron và do đang thiếu vốn trầm trọng nên sẵn sàng đổi bất kỳ thứ gì để có thêm tiền, bất chấp điều này đồng nghĩa với việc Samsung sẽ học được toàn bộ quy trình của họ. Tuy nhiên, rất khó để họ chứng minh rằng công nghệ DRAM đặc biệt có giá trị khi hầu hết các công ty sản xuất chip nhớ tại Mỹ chuẩn bị phá sản. Đến cuối những năm 1980, phần lớn Thung lũng Silicon sẵn sàng làm việc với các công ty Hàn Quốc để cạnh tranh với Nhật Bản và đã chia sẻ hầu hết công nghệ DRAM tiên tiến cho ba chaebol dẫn đầu ngành.