Đánh bại Malaysia 2-0 nhờ cú đúp của Xuân Son, tuyển Việt Nam tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp kình địch Thái Lan. HLV Kim Sang Sik cho biết ông rất tự hào về những gì mà học trò thể hiện không chỉ ở hai trận gặp Malaysia mà còn ở cả giải đấu.

"Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ, và đặc biệt đối với người hâm mộ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các CĐV đến sân cổ vũ, động viên rất nhiệt tình cho tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik cảm ơn các cầu thủ và CĐV. Ảnh: S.N

So với trận lượt đi, các cầu thủ chơi tốt hơn rất nhiều trên sân nhà. Đặc biệt những phần chúng tôi còn thiếu sót về mặt chiến thuật ở trận trước được làm tốt hơn ở trận này. Sau khi kết thúc trận đấu lượt đi, chúng tôi quay về sân nhà chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi. Đội có sự chuẩn bị, thay đổi một số vị trí trong đội hình để đảm bảo thể lực thật tốt cho trận đấu", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo sau trận thắng Malaysia 2-0.

Nói về hành trình vào chung kết của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Hai năm trước, tôi cùng các cầu thủ giành chức vô địch tại Thái Lan. Một lần nữa chúng tôi bước vào trận chung kết, tôi cảm thấy rất vinh dự và vô cùng hạnh phúc.

Tôi có theo dõi trận đấu của Thái Lan. Ngày mai chúng tôi sẽ di chuyển sang Thái Lan, chỉ có 2 ngày nghỉ. Điều quan trọng nhất bây giờ là đội cần phải làm sao giúp các cầu thủ hồi phục nhanh nhất, có thể chơi tốt trong trận đấu trên sân khách".

Trả lời câu hỏi về quyết định sử dụng Đình Bắc thi đấu trọn vẹn 90 phút, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Sau khi ăn trưa ngày hôm nay, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Đình Bắc. Một lần nữa tôi chúc mừng sinh nhật Đình Bắc. Tôi cho Đình Bắc thi đấu vì là ngày sinh nhật của cậu ấy. Đình Bắc là một cầu thủ trẻ, đang có năng lượng rất tốt. Đặc biệt là thể lực rất dồi dào nên tôi sử dụng Đình Bắc trọn vẹn 90 phút. Ở những trận đấu tới, tôi sẽ xem xét".

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: S.N

Nhận định về cuộc đua danh hiệu cá nhân cũng như sự cạnh tranh giữa Xuân Son và Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi hy vọng Xuân Son ở trận chung kết sẽ ghi được 3 bàn. Thực sự Xuân Son và Đình Bắc làm rất tốt những nhiệm vụ của mình với sự cống hiến, thể hiện hết mình trong thi đấu.

Đó là điều rất tốt cho đội bóng. Không chỉ Xuân Son và Đình Bắc, tất cả các cầu thủ khác cũng đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển. Sự cạnh tranh lành mạnh này sẽ làm tốt hơn cho đội tuyển của chúng ta, để giành chiến thắng trong trận chung kết".

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