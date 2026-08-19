Xuân Son trở thành người hùng của tuyển Việt Nam khi lập cú đúp vào lưới Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Với chiến thắng chung cuộc 4-0, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vào chung kết gặp Thái Lan, tái hiện trận chung kết 2 năm trước.

Cá nhân Xuân Son có 5 bàn thắng ở giải đấu năm nay, ngang với người đồng đội Đình Bắc. Cả hai đều có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Xuân Son toả sáng với cú đúp. Ảnh: S.N

"Tôi nhớ 2 năm trước mình gặp chấn thương gãy chân. Thực sự tôi không muốn nhắn nhủ điều gì, không có thông điệp gì cả. Điều mà tôi mong muốn là mình có thể đóng góp cho toàn đội để giành chiến thắng. Điều tôi muốn nữa là chuẩn bị bản thân với một thể trạng tốt nhất. Tôi chơi vì đội bóng của mình, dù là HLV cho tôi chơi 30 phút hay là 90 phút", Xuân Son chia sẻ.

Nói về việc đối đầu với Thái Lan tại chung kết, Xuân Son khẳng định: "Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị chiến thuật cho đội. Nhiệm vụ của tôi là tuân theo những chiến thuật đó. Đó sẽ là một trận chung kết lớn. Tuyển Thái Lan là một đội bóng tốt.

Điều mà tôi cần làm lúc này là có thể lực tốt nhất. Dĩ nhiên tôi cũng muốn có được chức vô địch một lần nữa".

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