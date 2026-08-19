Vé trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan tại Mỹ Đình chính thức được mở bán từ ngày 20/8, với bốn mệnh giá cho CĐV lựa chọn.
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Xuân Son một lần nữa đóng vai người hùng cho tuyển Việt Nam với cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia, đưa đội bóng của HLV Kim Sang Sik vào chung kết ASEAN Cup 2026.
HLV Tan Cheng Hoe đánh giá tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có những điểm mạnh riêng, và trận chung kết ASEAN Cup 2026 sẽ rất hấp dẫn.
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Xuân Son ghi cả hai bàn sau khi vào sân trong hiệp 2, tuyển Việt Nam hạ Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.