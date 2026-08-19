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Trên sân Mỹ Đình, cú đúp của Xuân Son giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0, qua đó thắng chung cuộc 4-0 vào chung kết ASEAN Cup 2026.
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Nỗi buồn của các cầu thủ Malaysi sau trận đấu.
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Trận đấu kết thúc, các cầu thủ đi vòng quanh sân cảm ơn khán giả.
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Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục ở cả hai trận gặp Malaysia.
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Patrik Lê Giang giữ sạch lưới ở vòng bán kết.
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Xuân Son là người hùng của tuyển Việt Nam. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
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Xuân Son cùng các đồng đội ăn mừng sau chiến thắng trước người Mã.
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Tuyển Việt Nam không quên cảm ơn các CĐV trên sân.
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"Những chiến binh sao vàng" vào chung kết gặp Thái Lan.
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Tuyển Việt Nam bất bại 24 trận dưới thời HLV Kim Sang Sik.
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Các CĐV chia vui cùng tuyển Việt Nam.
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Thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

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