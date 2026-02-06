Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc Tết chính quyền và nhân dân xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 6/2, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà dẫn đầu tiếp tục thăm, tặng quà Tết cho người có uy tín, đồng bào DTTS nghèo và Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi trao quà tại xã Lý Quốc, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, những năm qua Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng DTTS và miền núi. Hiện nay, nhiều chính sách đang được triển khai dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các chính sách đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực ở cơ sở, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà tập thể UBND xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Chương trình đã góp phần quan trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sinh kế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng tặng quà người có uy tín xã Lý Quốc.

Tại buổi thăm và chúc Tết, Thứ trưởng cũng thông tin về việc tích hợp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới thành một Chương trình mục tiêu quốc gia chung. Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chính sách cụ thể, đặc thù, phù hợp hơn để tiếp tục đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các chương trình, chính sách và nguồn lực đầu tư sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, giúp đồng bào DTTS vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Thứ trưởng kỳ vọng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng các DTTS tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà đồng bào gia đình DTTS xã Lý Quốc.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đón năm mới an vui, hạnh phúc. Thứ trưởng khẳng định, việc chăm lo đời sống cho nhân dân, các gia đình chính sách, hộ nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, đầm ấm.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Phan Thăng An tặng quà cho người dân thôn bản Khòng, xã Lý Quốc.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Linh Phú Cường, Chủ tịch UBND xã Lý Quốc đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn công tác. Đồng thời khẳng định những phần quà là nguồn động viên, thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với bà con vùng cao.

Cũng trong chương trình công tác tại xã Lý Quốc, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã đến thăm, chúc Tết nhân dân thôn Bản Khòng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng Đoàn công tác chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn. Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh biên giới quốc gia.