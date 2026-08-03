Từng là tuyến đường phục vụ vận chuyển vật liệu thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Bàu Cạn (xã Long Phước, TP Đồng Nai) nay xuống cấp nghiêm trọng với dày đặc "ổ gà", "ổ voi", gây nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 7, đoạn đường Bàu Cạn, từ Quốc lộ 51 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xuất hiện chi chít “ổ gà", "ổ voi”. Nhiều vị trí mặt nhựa bong tróc, nứt vỡ thành từng mảng lớn, để lộ lớp đá dăm bên dưới.

Nhiều hố sâu rộng gần kín một làn đường khiến ô tô, xe máy phải liên tục đánh lái để tránh. Sau mỗi cơn mưa, nước đọng kín các hố sâu, che lấp hoàn toàn bề mặt hư hỏng, khiến người điều khiển phương tiện khó phân biệt đâu là mặt đường, đâu là "bẫy" nguy hiểm.

Để tránh các "ổ voi", "ổ gà", nhiều người đi xe máy buộc phải luồn lách giữa dòng phương tiện, có thời điểm áp sát làn đường của xe tải, xe container, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chị Ngọc Anh, người bán rau củ ven đường, cho biết chỉ trong vài tháng trở lại đây, mặt đường xuống cấp rất nhanh. Theo chị, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ người đi xe máy bị ngã do sụp xuống các hố sâu, đặc biệt sau những cơn mưa.

"Tôi bán hàng ở đây ngày nào cũng chứng kiến người đi xe máy bị ngã. Mỗi khi trời mưa, nước ngập kín các hố nên nhiều người không thể nhận biết để tránh", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Thậm chí, khi đi qua những "ổ voi", "ổ gà" sâu, nhiều xe container bị chòng chành, có bánh xe nhấc khỏi mặt đường do phương tiện bị vênh trên nền đường hư hỏng.

Tuyến đường Bàu Cạn, đoạn qua xã Long Phước, dài khoảng 13km. Trong thời gian triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đây là tuyến đường chính phục vụ thi công, đặc biệt là vận chuyển đất đắp và vật liệu xây dựng.

Các phương tiện phải liên tục đánh lái để tránh các hố sâu trên đường Bàu Cạn.

Một hố sâu nguy hiểm trên đường Bàu Cạn được người dân địa phương đặt vật cản để cảnh báo các tài xế, nhất là vào thời điểm mưa lớn khi hố bị ngập nước, rất khó quan sát.

Theo UBND xã Long Phước, địa phương đã sửa chữa tạm một số vị trí hư hỏng trên đường Bàu Cạn, riêng đoạn khoảng 500m xuống cấp nghiêm trọng đã được kiến nghị các đơn vị liên quan khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Trước đó, vào giữa tháng 6, Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã kiến nghị các chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc phục, sửa chữa những tuyến đường hư hỏng do ảnh hưởng từ quá trình thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, theo phản ánh của các địa phương trên địa bàn.