Nhà báo: Thưa ông Đinh Phú Cường, thu chi đầu năm học là một vấn đề tế nhị, gây xôn xao trên mạng xã hội. Trường THCS Nguyễn Văn Luông không thu quỹ phụ huynh trong 8 năm ông làm hiệu trưởng, vì sao ông đưa ra quyết định này?

- Ông Đinh Phú Cường: Nếu nhìn công bằng, Bộ GD-ĐT cho phép Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động kinh phí (theo Thông tư 55) và các trường được nhận tài trợ (theo Thông tư 16). Tuy nhiên, Thông tư 55 quy định rõ: Quỹ phụ huynh chỉ dùng cho hoạt động hành chính của ban đại diện, không dùng để mua sắm cơ sở vật chất hay chi cho giáo viên, hoạt động giáo dục.

Từ nguyên tắc đó, chúng tôi cùng giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc, thống nhất không vận động và không sử dụng quỹ này. Có phụ huynh thắc mắc: “Vậy Ban đại diện hoạt động thế nào khi không có tiền?”. Chúng tôi giải thích rằng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hội phụ huynh phối hợp với giáo viên và ban giám hiệu, tổ chức các hoạt động, không nhất thiết phải có tiền.

Hơn nữa, nếu sử dụng tiền sai mục đích sẽ mất uy tín với phụ huynh. Vì vậy, nhiều năm nay trường không thu các quỹ học tập hay quỹ tài trợ. Chúng tôi dùng ngân sách được cấp để tổ chức mọi hoạt động, dù không nhiều nhưng vẫn đủ, miễn sao “liệu cơm gắp mắm”. Chúng tôi quản lý theo nguyên tắc “có gì dùng nấy”, đảm bảo học sinh được tham gia đầy đủ hoạt động như các trường khác.

Riêng việc phụ huynh hỗ trợ, nhà trường khuyến khích có gì thì ủng hộ cái đó, không vận động chung. Chúng tôi còn kết nối với các phụ huynh chuyên môn như luật sư, công an, bác sĩ để hỗ trợ những chương trình như tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tư vấn dinh dưỡng hay tâm lý. Phụ huynh rất vui khi được chia sẻ và đây chính là cách xã hội hóa giáo dục được nhà trường vận dụng nhiều năm nay.

- Khi nhiều trường trên cả nước ồn ào vì chuyện thu chi, quỹ phụ huynh, trường của ông lại “buông” được như vậy, ông thấy sao?

Thật ra cầm tiền của phụ huynh để chi rất khó, bởi phải đảm bảo chi đúng mục đích và minh bạch. Văn bản pháp luật đã quy định rõ nhưng khi có tiền thường dễ “vung tay”. Khi chúng tôi quyết định không thu, ban đầu cũng rất khó, đặc biệt với tâm lý Ban đại diện phụ huynh. Nhưng sau 1-2 năm, họ đồng hành cùng nhà trường và thấy các hoạt động cho học sinh vẫn diễn ra đầy đủ, thậm chí nhiều hơn. Họ nhận ra rằng có hay không có kinh phí vẫn làm tốt được.

Cuộc họp phụ huynh đầu năm ở các trường luôn luôn có tâm lý là để thu tiền thì giáo viên của chúng tôi không phải động tới chuyện tiền. Nhiệm vụ của giáo viên là giảng dạy, tôi không muốn họ phải dính đến tiền. Các cuộc họp đầu năm giờ chỉ xoay quanh học tập, chuyên cần và kỷ luật, không bàn chuyện tiền bạc. Cuộc họp trở nên nhẹ nhàng, quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh sòng phẳng: Giáo viên dạy học, phụ huynh phối hợp đưa đón và hỗ trợ con học tập tốt.