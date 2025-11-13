Chiều 13/11, Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025”.

Cô Nguyễn Thị Mến (giáo viên Trường mầm non Bát Đại Sơn, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, ngôi trường mình dạy thuộc địa bàn xã biên giới đặc biệt khó khăn. Nơi đây, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, có cuộc sống còn nhiều vất vả. Nhưng cũng chính giữa núi rừng, trong cái lạnh “cắt da, cắt thịt” của mùa đông, cô đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của nghề giáo và càng thêm yêu những gương mặt non nớt, hồn nhiên.

Cô Nguyễn Thị Mến (giáo viên của Trường mầm non Bát Đại Sơn, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang).

Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ dùng học tập còn đơn sơ, lại thêm rào cản ngôn ngữ vì nhiều trẻ chưa thành thạo tiếng Việt, cô chưa bao giờ cho phép mình chùn bước.

“Chính sự hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ và những tiếng gọi 'cô ơi' thân thương của học trò là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm cho tôi động lực để không ngừng cố gắng, sáng tạo và cống hiến”, cô Mến nói. Không có thiết bị hiện đại, cô tận dụng mọi vật liệu sẵn có, từ vỏ ngô, hòn sỏi… để làm đồ chơi, đồ dùng dạy học.

“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề dạy học và nếu được chọn nơi để gắn bó, tôi vẫn chọn vùng biên cương của Tổ quốc. Bởi hành trình có gian nan nhưng ánh mắt, nụ cười của học trò sẽ là phần thưởng vô giá cho trái tim người thầy”, cô Mến chia sẻ.

Tại buổi gặp lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nhiều giáo viên cũng chia sẻ những thiếu thốn về điều kiện dạy học, cơ sở vật chất và cả điều kiện sinh hoạt.

Cô Giàng Thị Tuyến, giáo viên Trường Tiểu học Phú Lũng (xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, tất cả học sinh của mình đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình nghèo khó. “Từ năm 2020, trường tôi không còn chế độ bán trú. Hết giờ học, nhìn những bát cơm các em mang đến trường vì nhà xa không về được, tôi thực sự xúc động. Có những em chỉ có một chút cơm trắng. Có em cơm trắng cũng không có, mang theo mèn mén và chút canh rau cải, không có thức ăn tươi gì thêm”, cô giáo nghẹn giọng chia sẻ. Cô mong mỏi các cấp quan tâm hơn tới các học sinh vùng cao.

Cô Giàng Thị Tuyến, giáo viên Trường Tiểu học Phú Lũng (xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang).

Cô Trần Thị Thao, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Dào San (tỉnh Lai Châu) cũng trăn trở về bữa cơm của trẻ còn “khiêm tốn”. “Các thầy cô như chúng tôi chỉ biết vận động dân bản mang thêm rau, thức ăn mà họ nuôi trồng được đến đóng góp cùng cho những bữa cơm của các cháu”, cô Thao nói.

Cô Vàng Thị Dính, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Đồng Văn (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ mong muốn Bộ GD-ĐT quan tâm hơn nữa về giáo dục STEM với học sinh vùng cao. “Thực ra các em rất sáng tạo, chỉ là chúng ta chưa tạo được cơ hội cho các em thể hiện khả năng”, cô giáo nói. Cô hy vọng Bộ GD-ĐT có thể hỗ trợ về các thiết bị thí nghiệm, STEM cho một số trường dân tộc nội trú.

GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, trên tất cả, vai trò của người thầy vô cùng quan trọng. Các thầy cô đều rất quan tâm đến học trò và mong muốn làm tốt hơn. Bộ ghi nhận các ý kiến và tính toán từng bước, cụ thể hóa bằng các chính sách đồng bộ để hỗ trợ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng tặng Bằng khen cho 80 thầy cô tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu.

Các thầy cô đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới hoặc tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân. Các cá nhân được xét chọn đều có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, phụ huynh và cộng đồng yêu mến.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình thường niên nhằm chia sẻ, lan tỏa đến toàn xã hội những câu chuyện đẹp về hành trình lan tỏa tri thức, tôn vinh giá trị của người thầy.