Trong nhiều năm qua, các khoản thu xã hội hóa dưới danh nghĩa tự nguyện đã gây bức xúc cho phụ huynh nhiều trường. Một số nơi lợi dụng kẽ hở này để thu ngoài quy định, gây áp lực tài chính cho phụ huynh và tạo dư luận không tốt.

Nhằm chấm dứt tình trạng này, phường Bắc Hồng đã ban hành chủ trương không thu, không vận động các khoản xã hội hóa từ phụ huynh tại tất cả trường công lập trên địa bàn.

Ông Hoàng Thế Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Hồng (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn hiện có 11 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS. Trước khi phường ban hành chủ trương mới, các trường từng gửi tờ trình xin vận động tài trợ từ phụ huynh với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng cho các hạng mục thiết yếu như bàn ghế, thiết bị dạy học, cải tạo cơ sở vật chất.

Một buổi dạy và học của cô và trò ở Trường Tiểu học Bắc Hồng.

“Chúng tôi xác định, việc thu các khoản xã hội hóa, dù mang danh nghĩa tự nguyện, cũng dễ phát sinh tiêu cực và gây bức xúc cho phụ huynh. Vì vậy, phường thống nhất không để các trường vận động phụ huynh đóng góp. Thay vào đó, ngân sách phường sẽ hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho các trường mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học”, ông Hùng nhấn mạnh.

Phần kinh phí còn thiếu sẽ được trích từ nguồn chi thường xuyên của các trường hoặc vận động thêm từ mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhưng chỉ cho những hạng mục cần thiết, đảm bảo đúng quy định và công khai, minh bạch.

Ngoài ra, phường Bắc Hồng còn trích 2,4 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ các cấp để sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất hư hại nặng do bão số 10 vừa qua. Nguồn lực này giúp các trường sớm ổn định điều kiện dạy học mà không cần thu thêm bất kỳ khoản nào từ phụ huynh.

Phường bỏ xã hội hóa, hiệu trưởng thoát áp lực vận động đóng góp

Sau khi chủ trương của phường được ban hành, nhiều hiệu trưởng, giáo viên chia sẻ với VietNamNet rằng họ hoàn toàn đồng tình và ủng hộ. Khi thông tin được thông báo đến phụ huynh, hầu hết đều bày tỏ sự phấn khởi, đồng thuận.

Nhiều hiệu trưởng thừa nhận, trước đây, họ rất áp lực với việc vận động tài trợ. Không ít cuộc họp phụ huynh từng trở nên căng thẳng chỉ vì chuyện thu - chi. Năm nay, các cuộc họp phụ huynh diễn ra nhẹ nhàng, không còn tranh luận gay gắt hay phản ánh trên mạng xã hội về các khoản thu “tự nguyện”.

Bà Đặng Thị Minh, Hiệu trưởng THCS Bắc Hồng.

Bà Đặng Thị Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Hồng cho biết, đầu năm học này, trường rà soát và cần bổ sung một số hạng mục như 5 bộ máy tính, 30 bộ bàn ghế, 10 bộ ghế ngồi và 100 m² mái che nhà xe học sinh, với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng.

“Nếu như các năm học trước, những khoản mua sắm này đều phải vận động phụ huynh, thì năm nay phường hỗ trợ 45 triệu đồng, một phụ huynh tài trợ 4 bộ máy tính, phần còn lại trường tự cân đối từ nguồn chi thường xuyên. Tất cả đều được thực hiện đúng kế hoạch mà không phải thu một đồng từ phụ huynh”, bà Minh nói.

Năm nay, ngoài việc không vận động tài trợ, nhà trường cũng cân đối các khoản chi phục vụ hoạt động chung từ ngân sách, không thu quỹ phụ huynh trường. Quỹ lớp được giới hạn tối đa 100.000 đồng/học kỳ, bảo đảm đúng tinh thần tự nguyện và minh bạch.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Bắc Hồng, tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị năm học 2025-2026 khoảng 300 triệu đồng, được phường hỗ trợ một phần, số còn lại trích từ ngân sách trường và đóng góp hiện vật tự nguyện của một số phụ huynh.

Bà Trần Thị Thanh Lam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhờ chủ trương không thu các khoản vận động tài trợ từ phụ huynh, trong và sau các cuộc họp đầu năm học, nhà trường không còn áp lực hay bị bàn tán về chuyện thu chi. Ban giám hiệu cũng không còn nỗi lo sai nguyên tắc xã hội hóa hay vi phạm quy định tài chính.

Theo bà Lam, bà và nhiều hiệu trưởng khác trên địa bàn hoàn toàn ủng hộ và mong muốn chủ trương của phường duy trì lâu dài.

“Chủ trương ‘nói không với vận động tài trợ’ ở phường Bắc Hồng không chỉ gỡ bỏ gánh nặng đóng góp cho phụ huynh, mà còn giúp hiệu trưởng trở lại đúng nghĩa một người thầy, không phải lo lắng quá nhiều về cơ sở vật chất hay chuyện thu chi, chỉ toàn tâm cho chuyên môn, giảng dạy và truyền thụ kiến thức cho học sinh”, bà Lam bày tỏ.