Hai ngày đáng nhớ của 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu

Lễ Tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng. 

Sáng 26/12, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu từ nhiều tỉnh thành đã hội tụ tại Hà Nội, chuẩn bị tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương năm 2025.

---

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM GẶP MẶT ĐOÀN

psx 20251226 160242 2243.jpg

Chiều 26/12, Đoàn đại biểu vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tại Trụ sở Trung ương Đảng. 

Box https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/28/psx-20251226-161115-2245-1615.jpg
Box https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/28/psx-20251226-160615-2244-1616.jpg

Tổng Bí thư biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các em đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh lịch sử cách mạng Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp bền bỉ và hy sinh to lớn của đồng bào DTTS.

psx 20251226 160032 2242.jpg

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo về kết quả học tập của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu và công tác tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025. Bộ trưởng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào DTTS; sự có mặt của các em hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Bộ trưởng gửi gắm kỳ vọng thế hệ trẻ DTTS sẽ tiếp tục nỗ lực, tự tin vươn lên, xứng đáng với niềm tin và lời căn dặn của Tổng Bí thư.

---

DIỄN ĐÀN 'CÂU CHUYỆN SỐ TỪ NHỮNG BẢN LÀNG'

Box https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/28/w-btt-1971-2389-1619.jpg
Box https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/28/w-btt-1991-2388-1620.jpg

Chiều 26/12, các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu cùng tham gia Diễn đàn “Câu chuyện số từ những bản làng” được tổ chức tại khách sạn La Thành (Hà Nội). 

Thông qua diễn đàn, các bạn trẻ chia sẻ nhiều ý tưởng thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

W-IMG_3004.JPG.jpg

Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương cho biết: "Chuyển đổi số đang trở thành một dòng chảy lớn của đất nước. Nhưng chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu chỉ dừng lại ở đô thị, ở các trung tâm lớn. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đến được với từng cộng đồng, từng bản làng, từng người dân và khi người trẻ trở thành chủ thể của quá trình ấy".

Ông Nguyễn Văn Bá cũng nhận định, diễn đàn không chỉ dừng lại ở khả năng truyền cảm hứng mà còn gợi mở những hành động cụ thể để từ đây, nhiều câu chuyện số mới tiếp tục được viết nên từ các bản làng trên khắp đất nước.

Tiếp đó, trong buổi gặp mặt, giao lưu với học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư đối với thế hệ trẻ DTTS; đồng thời động viên các em dám mơ lớn, dám đi xa và tận dụng tốt các cơ hội học tập, phát triển từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

---

LỄ BÁO CÔNG DÂNG BÁC

w z7370089086293 538ff41ba42fe16dd22b5f452038440d 729.jpg

Sáng 27/12, Đoàn đại biểu đã đến Quảng trường Ba Đình làm lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ Tuyên dương.

w psx 20251227 101003 728.jpg

Trong số 150 đại biểu được tuyên dương năm 2025 có 29 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia; 10 em đạt giải khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 26 em giành huy chương nghệ thuật, thể thao. Nhiều em trúng tuyển hoặc được tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện với điểm số từ 27 trở lên, có em tốt nghiệp thủ khoa, thuộc các dân tộc đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, còn có những thanh niên DTTS tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực được địa phương đề xuất, giới thiệu.

Box https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/28/w-psx-20251227-100458-725-1626.jpg
Box https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/28/w-z7370088692056-7472413ec09085abb1ae9209b5cb476a-724-1627.jpg

Thay mặt đoàn, em Trần Thị Thảo Linh, dân tộc Nùng, người từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2025, đã báo công dâng Bác về những thành tích đã đạt được trong các năm qua.

---

GHI TÊN SỔ VÀNG TẠI VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Buổi trưa cùng ngày, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đến dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ghi tên trong Sổ vàng. Tham dự buổi lễ có ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng Biên tập báo VietNamNet và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương cùng các gương mặt tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước.

Hoạt động này nhằm vinh danh và ghi nhận những hiền tài, người có thành tích xuất sắc, tiếp nối truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; đồng thời khẳng định giá trị trí tuệ, sự cống hiến cho đất nước và nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm phát huy truyền thống giáo dục vẻ vang của dân tộc.

---

LỄ TUYÊN DƯƠNG LONG TRỌNG

W-thu truong thong.jpg

20h ngày 27/12, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV5. Ngay từ 19h, trong không gian trang trọng và ấm cúng của Nhà hát Hồ Gươm, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã có mặt.

 Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu khai mạc Lễ Tuyên dương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Lễ Tuyên dương không chỉ để vinh danh học sinh mà còn là thông điệp sâu sắc khẳng định sự quan tâm, nhất quán lâu dài của Đảng và Nhà nước với thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của vùng đồng bào DTTS.

Theo Thứ trưởng Y Thông, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chủ trương, chính sách lớn, mang tính chiến lược, lâu dài đối với đồng bào DTTS, miền núi. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

W-IMG_3520.JPG.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu động viên và chỉ đạo trong buổi Lễ Tuyên dương. Phó Thủ tướng khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“Gần đây nhất, cả nước đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng trường học tại 248 xã biên giới, đất liền trên phạm vi cả nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

20h40, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao bằng khen cho các đại biểu đạt thành tích nổi bật.

Trong phần vinh danh tiếp theo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đã trao bằng khen cho những gương mặt tiêu biểu còn lại.

Qua 12 kỳ tổ chức, Lễ Tuyên dương đã vinh danh hàng nghìn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Ban Tổ chức gửi lời tri ân tới các thầy cô, phụ huynh và những người đã luôn đồng hành, tiếp sức cho thế hệ trẻ DTTS trên hành trình chinh phục ước mơ; sự yêu thương, ủng hộ ấy là nền tảng để các em tự tin bước tiếp trong tương lai.

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN, THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2025

Qua 12 kỳ tổ chức (2013 - 2025), Lễ Tuyên dương đã vinh danh hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên ưu tú thuộc 53 dân tộc trên cả nước, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, bồi dưỡng nhân tài và khơi dậy khát vọng cống hiến của trí thức trẻ vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Năm 2025 là năm thứ 12 Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ Tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu với chuỗi hoạt động tại Hà Nội