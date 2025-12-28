Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng biên tập Báo VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương cho biết: "Chuyển đổi số đang trở thành một dòng chảy lớn của đất nước. Nhưng chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu chỉ dừng lại ở đô thị, ở các trung tâm lớn. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đến được với từng cộng đồng, từng bản làng, từng người dân và khi người trẻ trở thành chủ thể của quá trình ấy".

Ông Nguyễn Văn Bá cũng nhận định, diễn đàn không chỉ dừng lại ở khả năng truyền cảm hứng mà còn gợi mở những hành động cụ thể để từ đây, nhiều câu chuyện số mới tiếp tục được viết nên từ các bản làng trên khắp đất nước.