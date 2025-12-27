W-z7370088533713_b9bf5c894e5908cb968908f6137c08a6.jpg
Sáng 27/12, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu về làm lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
W-z7370088692056_7472413ec09085abb1ae9209b5cb476a.jpg
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương cùng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước.
W-PSX_20251227_100458.jpg
Trong không khí trang nghiêm, xúc động thay mặt đoàn, em Trần Thị Thảo Linh, dân tộc Nùng, người từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2025, đã báo công dâng Bác về những thành tích đã đạt được trong các năm qua.
W-PSX_20251227_100338.jpg
Theo đó, trong số 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương năm 2025, có 29 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 em đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 26 em giành huy chương quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao…
W-PSX_20251227_100533.jpg
Nhiều em đã trúng tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện, đạt số điểm từ 27 trở lên hoặc tốt nghiệp thủ khoa. Không ít em là người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù đã trúng tuyển đại học. Ngoài ra, nhiều người là thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoặc do được địa phương giới thiệu, đề xuất…
W-PSX_20251227_101003.jpg
Dẫu vậy, Thảo Linh cho rằng những kết quả học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đạt được trong thời gian qua mới chỉ là những thành tích ban đầu. “Trong thời gian tới, chúng con sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, tích cực tu dưỡng và rèn luyện bản thân, học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Bác, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”, Thảo Linh nói trong lời báo công dâng Bác.
W-z7370089086293_538ff41ba42fe16dd22b5f452038440d.jpg
Sau lễ báo công, các đại biểu đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
W-z7370089488956_6f3f4be5fefbc12f0a6f50a9827414e3.jpg
Tiếp đó, đoàn tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch.
W-z7370089667380_83eaed46675fbca4eff47a0ca89d52df.jpg
Theo kế hoạch, tối 27/12, các đại biểu sẽ tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5.
W-PSX_20251227_101731.jpg
Đây là năm thứ 12 Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức.