Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu báo công dâng Bác
Trước Lễ Tuyên dương, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã làm lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu chuyện số từ những bản làng: Phải bắt đầu từ tư duy, không chỉ từ công nghệDù còn đối mặt với không ít rào cản về điều kiện kinh tế, hạ tầng kỹ thuật hay kỹ năng số, học sinh, sinh viên và thanh niên các bản làng đã từng bước tiếp cận, sử dụng công nghệ để học tập, tạo sinh kế, khởi nghiệp và lan tỏa giá trị bản địa.