Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình diễn ra trong hai ngày 26-27/12 tại Hà Nội với sự có mặt của 150 gương mặt trẻ đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Đến với thủ đô và buổi Lễ Tuyên dương, các em đều mang theo những thành tích, những câu chuyện vượt khó nổi bật, trở thành những tấm gương tiêu biểu trên con đường học tập và xây dựng Tổ quốc.

Trong số 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm 2025, có 29 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 em đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 26 em giành huy chương quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao…

Em Trần Thị Thảo Linh, dân tộc Nùng, người từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2025, trong sáng 27/12 đã thay mặt các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS phát biểu trong buổi báo công dâng Bác về những thành tích đã đạt được trong các năm qua. Linh cho biết, bản thân em cảm thấy tự hào, hứng khởi và có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục cố gắng.

Giàng Tờ Hạnh (dân tộc Bố Y, tỉnh Lào Cai) đã xuất sắc đạt 28,25 điểm khối C trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025. Giàng Tờ Hạnh đang theo học tại trường Đại học Sư Phạm 2, chuyên ngành Lịch Sử. Trong sáng 27/12, em cùng cả đoàn tham dự lễ báo công dâng Bác và đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi tên vào sổ vàng.

"Đây là những hoạt động vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa, tiếp thêm cho em và cả những bạn trẻ DTTS ở đây có thêm động lực để nỗ lực hết mình trong chặng đường kế tiếp", Hạnh xúc động nói.

Ngoài ra, trong đoàn còn có thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoặc do được địa phương giới thiệu, đề xuất… Mặc trên mình trang phục của dân tộc Chăm đến từ tỉnh An Giang, bạn Ma Ri Giah tự hào vì bản thân đã đạt bằng khen 2 năm liên tiếp về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.

Nguyễn Hoàng Hiền (quê Thái Nguyên), sinh viên năm thứ nhất - Học viện Khoa học quân sự) chia sẻ niềm vui khi được hội tụ về Thủ đô tham dự Lễ Tuyên dương và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Hiền từng được giải nhì học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Nga.

Đặng Nguyễn Châu Anh (dân tộc Dao), quê ở Lào Cai. Hiện em là sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, năm thứ nhất. Châu Anh là học sinh giỏi quốc gia, đạt giải nhất môn Lịch sử và được tuyển thẳng vào trường.

Sìn Đức Mạnh (dân tộc Pà Thẻn) đến từ Tuyên Quang. Mạnh từng thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, sau đó đã chuyển sang Đại học Kiểm sát (phường Hà Đông, Hà Nội) học tập. Em là học sinh xuất sắc đại diện cho Trường THPT xã Hồng An (huyện Bắc Quang, Hà Giang cũ) năm học 2024-2025.

Thiếu tá - quân nhân chuyên nghiệp Vì Văn Liêm (dân tộc Lào), quê ở xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Hiện anh công tác tại Đồn Biên phòng Sơn La. Là thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu lần này, trước đó anh từng được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" - 80 nhà giáo tiêu biểu - Những người đến từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; từ những lớp học đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật đến những lớp xóa mù chữ của các thầy giáo mang quân hàm xanh.

Và còn nhiều nữa những gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương trong năm 2025. Đó là những học sinh, sinh viên, thanh niên ưu tú thuộc 53 dân tộc trên cả nước, những người đã và đang góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, khát vọng cống hiến trí thức trẻ.