10h15 ngày 27/12, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã về dâng hương và ghi tên trong sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tham dự buổi lễ dâng hương có ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng Biên tập báo VietNamNet và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương cùng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước.

Sau lễ dâng hương, 150 em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu cùng ghi tên trong sổ vàng danh dự tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hà Thị Ánh Tuyết (đến từ Phú Thọ) cho biết: "Bản thân em cảm thấy vinh dự, tự hào khi đứng tại "trường đại học đầu tiên của Việt Nam" để ghi tên lên sổ vàng. Đây cũng là động lực để bản thân em không ngừng cố gắng, nỗ lực hơn nữa trên con đường học tập".

Ghi tên vào sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có ý nghĩa vinh danh và ghi nhận những hiền tài, người có thành tích xuất sắc, kế thừa truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, khẳng định giá trị trí tuệ và sự cống hiến cho đất nước, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm phát huy truyền thống giáo dục vẻ vang của dân tộc.

Truyền thống hiếu học, vượt khó của các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được thể hiện thông qua các thành tích, công sức học tập trong năm vừa qua. Trong số 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương năm 2025, có 29 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 em đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 26 em giành huy chương quốc gia, quốc tế trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao…

Sau lễ dâng hương và ghi tên sổ vàng, đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đã tham quan khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

BTC cùng đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 chụp hình lưu niệm trong hoạt động của buổi sáng nay.