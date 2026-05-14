Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo Sở, việc tổ chức thi thử trước ngày 31/5 nhằm giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc và định dạng đề thi, thời gian làm bài cũng như tâm lý phòng thi. Đồng thời, qua kết quả thi thử, các trường có cơ sở xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập.

Việc tổ chức thi thử cũng là dịp để các trường rà soát cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, công tác bảo mật, quy trình điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh.

Học sinh THPT tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Kỳ thi thử sẽ gồm các môn Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút) và các môn tự chọn (50 phút/môn). Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh, có đánh số báo danh theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức. Mỗi phòng có 2 cán bộ coi thi và thực hiện đầy đủ quy trình coi thi như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường tổ chức thi thử nghiêm túc ở tất cả các khâu, từ ra đề, bảo mật đề thi đến coi thi, chấm thi và thực hiện quy chế thi.

Thông qua kết quả thi thử, các trường sẽ phân tích theo từng môn học và nhóm học sinh để đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng; từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ những nội dung học sinh còn hạn chế.

Sở lưu ý các trường không công khai xếp hạng kết quả thi thử nhằm tránh tạo áp lực không cần thiết cho học sinh. Ngoài ra, sở cũng khuyến khích các trường trên cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường để tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Theo quy định, thí sinh dự thi phải hoàn thành 4 bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc.