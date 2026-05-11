Tại phiên họp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái, nhằm giảm áp lực cho thí sinh và xã hội. Cấu trúc môn thi, kỳ thi giữ ổn định với 4 môn (2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn).

Về quy mô, kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh đăng ký tham gia cao nhất trong nhiều năm qua, với 1.223.776 em (tăng khoảng 60.000 thí sinh so với năm 2025).

GS Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh một tín hiệu tích cực là sự chuyển dịch mạnh mẽ của thí sinh sang các môn STEM. Cụ thể, tỷ lệ đăng ký môn Vật lý, Hóa học tăng 15-20%; đặc biệt môn Công nghệ tăng đột biến với số lượng gấp đôi so với năm trước.

Ngược lại, việc đăng ký miễn thi ngoại ngữ giảm đáng kể (chỉ chiếm dưới 8%) do sự thay đổi trong chính sách tuyển sinh đại học - không còn quá phụ thuộc vào chứng chỉ IELTS, cho thấy học sinh đã tập trung thực chất hơn vào việc dự thi môn này.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Trọng Tùng

Về công tác chuẩn bị chuyên môn, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương khẳng định hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà còn chuẩn bị lộ trình tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027.

Công tác tập huấn cũng có cải tiến lớn theo mô hình "3 trong 1" (kết hợp quy chế, kiểm tra và kỹ thuật) nhằm tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dự kiến, cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi.

Ông Chương cho hay, với quy mô thí sinh tăng mạnh, áp lực lên công tác in sao, vận chuyển đề thi và coi thi là rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh, thành đông thí sinh như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa. Ông cũng cảnh báo nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, chủ yếu qua điện thoại thông minh, vẫn là rủi ro hàng đầu. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động phương án ứng phó với thiên tai, sạt lở vào đầu tháng 6.

Với kỳ thi quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh và khoảng 200.000 cán bộ, lực lượng tham gia (gồm công an, cơ yếu, điện lực, y tế, giao thông...), Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các khâu tuyệt đối không chủ quan về chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ trưởng Thưởng nhấn mạnh công tác tập huấn tổ chức kỳ thi phải thực chất, từ nhận thức đến chuyên môn, không chỉ dựa dẫm vào kinh nghiệm. Thứ trưởng lưu ý: “Phải làm như thể đây là lần đầu tham gia tổ chức thi”.