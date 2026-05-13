Hiện tại, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, chủ yếu với các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT như xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế, dùng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Hình thức đăng ký phổ biến là thực hiện trên hệ thống riêng của các trường. Một số trường có nhận hồ sơ trực tiếp, chẳng hạn Trường Đại học Y tế công cộng. Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các trường hầu hết đến 20/6.

Trong khi đó, nhiều trường bắt đầu nhận hồ sơ từ đầu tháng 6 như Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội…

Lịch nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của một số trường như sau:

Tên trường Lịch nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội Thời gian: Từ ngày 18 đến 31/5 Phương thức: Xét tuyển tài năng cho cả 3 diện (Riêng diện Xét tuyển thẳng mở tới ngày 20/6) Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Thời gian: Từ nay đến ngày 20/6 Phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển bằng SAT, HSA Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thời gian: Từ nay đến ngày 14/7 Phương thức: Xét học bạ, Xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích đặc biệt Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội Thời gian: Từ nay đến ngày 13/6 Phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển bằng HSA, SAT, Xét tuyển phỏng vấn - đánh giá thí sinh. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian: Từ 21/5 đến ngày 20/6 Phương thức: Xét tuyển tài năng, Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội Thời gian: Từ nay đến ngày 20/6 Phương thức: Tất cả các phương thức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Thời gian: Từ ngày 15/5 đến ngày 20/6 Phương thức: Tất cả các phương thức Đại học Công nghiệp Hà Nội Thời gian: Từ ngày 15/5 đến ngày 20/6 Phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét kết hợp học bạ với chứng chỉ quốc tế/học sinh giỏi cấp tỉnh, Xét điểm HSA, TSA Trường Đại học Thương mại Thời gian: Từ ngày 16/5 đến 20/6 Phương thức: Xét tuyển thẳng, xét HSA/TSA/SAT/ACT, xét tuyển kết hợp Trường Đại học Ngoại thương Thời gian: Từ ngày 25/5 đến ngày 23/6 Phương thức: Xét tuyển thẳng, xét học bạ, Xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá năng lực quốc tế. Đại học Kinh tế Quốc dân Thời gian: Từ ngày 20/5 Học viện Tài chính Phương thức: Xét tuyển thẳng (Từ nay đến ngày 20/6) Xét tuyển kết hợp (từ ngày 28/5 đến ngày 7/6) Học viện Ngân hàng Thời gian: Từ ngày 18 đến ngày 30/5 Phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển học bạ Hiện nay, các trường đại học không được xét tuyển sớm. Tất cả hình thức xét tuyển phải đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT và cùng đợt với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Vì vậy, các trường đều lưu ý sau khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống của trường đại học, dù đăng ký theo phương thức nào, thí sinh vẫn phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT.