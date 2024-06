'Đất nước' vào đề thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2024 Hơn 1 triệu thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kéo dài 120 phút. Đề thi năm nay đề cập đến tác phẩm Đất nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức của Bộ GD-ĐT. Đáp án tham khảo môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2024 Hơn 1 triệu thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kéo dài 120 phút. Dưới đây là đáp án tham khảo môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thời gian phát đề thi môn Ngữ văn bắt đầu từ 7h30, thời gian chính thức tính giờ là 7h35. Thí sinh sẽ làm bài thi trong vòng 120 phút.

Tại Hà Nội, nơi có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, từ 6h, nhiều thí sinh đã được gia đình đưa đến địa điểm thi.

Chia tay mẹ trước khi vào trường thi tại THCS Mỹ Đình 1. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại điểm thi Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), Đặng Lê Thục Uyên, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, không quá áp lực vì trước đó đã trúng tuyển vào Đại học Bách khoa và Học viện Ngân hàng. Dù vậy, Uyên vẫn mong đạt kết quả tốt, đặc biệt ở các bài thi môn Toán, tiếng Anh, Hóa để tiếp tục xét tuyển theo khối D07 vào Trường ĐH Ngoại thương.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Nguyễn Huế

Với môn Ngữ văn, Uyên kỳ vọng đề nghị luận văn học sẽ vào tác phẩm Tây tiến, Đất nước hoặc Việt Bắc. Uyên ôn khá kỹ 3 tác phẩm này nên hy vọng sẽ “trúng tủ” và đạt trên 7 điểm.

Giống như Uyên, Nguyễn Thị Mai Phương, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, cũng không quá áp lực vì đã trúng tuyển vào đại học Mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tập trung làm hồ sơ du học, Phương vẫn đôi chút lo lắng vì trước đó không có nhiều thời gian ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Em hy vọng đề thi hôm nay sẽ vào tác phẩm Việt Bắc hoặc Tây tiến. Vừa qua, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên em mong đề sẽ ra vào hai tác phẩm này”, Phương nói.

Khánh Ngọc (phải) cho biết, em khá tự tin với môn Ngữ văn. “Em không học 'tủ' và đặc biệt ôn kỹ vào các tác phẩm mình thích nên rất yên tâm”, Ngọc nói. Ảnh: Thạch Thảo

Thí sinh Nguyễn Minh Khôi (học sinh Trường THPT Trần Thánh Tông) cho biết: “Thế mạnh của em là môn Toán vì vậy với môn Ngữ văn, em khá hồi hộp dù đã ôn khá kỹ các tác phẩm. Em mong đề thi sẽ xoay quanh tác phẩm Việt Bắc hay Đất nước".

Người thân động viên các thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Nguyễn Huế

Phụ huynh đưa con tới điểm thi trường THCS Mỹ Đình 1. Ảnh: Mạnh Hùng

Lực lượng sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Việt Đức động viên các thí sinh trước giờ thi. Ảnh: Phạm Hải

Chị Vương Hồng Nhung (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, hôm nay đưa con đi thi, mẹ còn hồi hộp hơn cả con. Mặc dù, đến thời điểm này, con trai chị đủ điểm trúng tuyển 5 nguyện vọng theo phương thức xét tuyển sớm của các trường: Trường ĐH Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN. "Tôi vẫn luôn dặn con không được phép chủ quan, nhiệm vụ quan trọng nhất và trước mắt là tốt nghiệp THPT. Thi cử không nói trước được điều gì", chị Nhung nói.

Một thí sinh là cổ động viên của đội bóng Manchester United. Ảnh: Mạnh Hùng

Sáng nay, tại TP Hạ Long, thời tiết mát mẻ thuận tiện cho các thí sinh tới các điểm thi. 6h40, tại điểm thi Trường THPT chuyên Hạ Long, các em bắt đầu làm thủ tục để vào phòng thi. Đa số đều có tâm lý thoải mái vì đã ôn bài kỹ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Quảng Ninh có khoảng 18.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 2.000 so với năm trước. Trong đó, hơn 1.800 thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp, hơn 15.700 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, 440 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Các thí sinh tại Trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) sẵn sàng cho kỳ thi. Ảnh: Phạm Công

Tại tỉnh Nam Định, gần 22.000 thí sinh bước vào thi môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút. Toàn tỉnh có 36 điểm thi với 931 phòng; số lượng cán bộ thực hiện công tác trông thi gần 2.800 người; số lượng công an, bảo vệ, phục vụ, y tế… khoảng 650 người.

Thầy Lại Tiến Đẩu - Trưởng Điểm thi Trường THPT Nam Trực cho biết, tại đây có tổng số 30 phòng thi và 697 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 444 thí sinh của Trường THPT Nam Trực, 204 em đến từ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực và 49 thí sinh tự do.

"Phòng bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh được bố trí ngay ở tầng 1 nhà hiệu bộ; có nhân viên an ninh trực và camera giám sát 24/7 theo quy định; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Lực lượng công an cũng trực vòng ngoài để xử lý các tình huống và phân luồng giao thông trước và sau mỗi buổi thi", thầy Đẩu nhấn mạnh thêm.

Tại điểm thi Trường THPT Nam Trực (Nam Định). Ảnh: Phạm Tùng

Sáng nay, tại Đà Nẵng, hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tươi cười bước đến điểm thi, Gia Huy (Trường THPT Phan Châu Trinh) chia sẻ, em đã trúng tuyển sớm vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng nên kỳ thi hôm nay đối với em không quá áp lực nhưng em sẽ cố gắng làm bài hết sức có thể.

Các thí sinh chúc nhau cùng thi tốt. Ảnh: Diệu Thùy

Trong khi đó, chị Phan Thị Thanh Lan (quận Thanh Khê) cho hay, đêm qua chị ngủ chập chờn, thấp thỏm chỉ canh đồng hồ báo thức. Sáng nay, hai mẹ con dậy từ 5h sáng để chuẩn bị. “Cháu đăng ký ngành Vi mạch của ĐH Bách khoa Đà Nẵng, đây là ngành mới nên không biết sẽ lấy điểm thế nào. Trong khi đó, nhiều bạn bè của con đã trúng tuyển sớm. Vì mục đích của kỳ thi vừa để tốt nghiệp THPT vừa dùng kết quả xét tuyển vào đại học nên cả mẹ và con đều lo lắng, hồi hộp".

Tại Đà Nẵng, có 3 thí sinh bị tai nạn/bệnh không thể tự viết bài thi. Điểm thi đã bố trí phòng thi riêng, cán bộ trông thi (không cùng môn thi) ghi bài hộ, có camera giám sát.

Tại TP.HCM, thời tiết khá mát mẻ, từ 6h, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1). Những ngày qua, Khánh Chi (THPT Trưng Vương) khá lo lắng dù đã ôn kỹ. "Mấy ngày gần thi, em bị sốt nên càng thêm lo, với 120 phút em sợ không đủ giờ", nữ sinh nói.

Từ 6h, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi THPT Trưng Vương. Ảnh: Nguyễn Huế

Nữ sinh Khánh Chi khá lo lắng trước môn Ngữ văn. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, các thí sinh tỏ ra thoải mái với môn thi đầu tiên. Thí sinh Gia Hân (Trường THPT Dương Văn Thì) khá áp lực với kỳ thi vì lấy điểm xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bằng tổ hợp D01. Để thi môn Ngữ văn, Gia Hân đã ôn kỹ lưỡng, đặc biệt là các tác phẩm Việt Bắc, Đất nước, Tây tiến, Người lái đò sông Đà…

6h40, thí sinh bắt đầu vào phòng thi. Giám thị đối chiếu ảnh gương mặt các em và thẻ dự thi được phát trước đó. Ảnh: Thạch Thảo

Cán bộ trông thi hướng dẫn thí sinh các thủ tục trước khi bắt đầu làm bài. Ảnh: Thạch Thảo

Thí sinh Kim Ngân đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ và trúng tuyển ở một trường đại học nên kỳ thi tốt nghiệp với em tương đối nhẹ nhàng. “Em không áp lực lắm với kỳ thi này vì đã chuẩn bị cho mình phương án 2. Mục đích của em là xét tốt nghiệp. Với môn Ngữ văn, em hy vọng đề thi sẽ ra bài Người lái đò sông Đà hoặc Đất nước vì em ôn rất kỹ 2 tác phẩm này. Tất nhiên, em cũng ôn các tác phẩm khác chứ không học tủ”, Kim Ngân nói.

Buổi thi bắt đầu từ 7h30, kéo dài trong 120 phút. Ảnh: Phạm Tùng

Các thí sinh nghe dặn dò trước khi thi. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngữ văn là môn thi đầu tiên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chiều nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán. Ngày mai, thí sinh làm một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều. Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố vào 8h ngày 17/7.

Các phụ huynh hồi hộp khi con bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Video: Xuân Quý

9h35, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Nhiều em có tâm trạng vui vẻ, phấn khởi do ôn trúng đề. Chiều nay, các sĩ tử bước vào thi Toán - môn thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trần Ngọc Trung Hiếu (Trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định) đánh giá, năm 2024 là kỳ thi cuối cùng theo chương trình cũ nên em nghĩ rằng Bộ GD-ĐT ra đề “dễ thở” cho học sinh. “Em nghĩ học sinh khối không chuyên Văn cũng có thể làm được điểm trung bình trở lên. Em tự tin được khoảng 8 điểm. Năm nay, em dự định thi vào Học viện Bưu chính viễn thông”, Hiếu cho biết.

Đồng quan điểm, em Đặng Bình Nhi (Trường THPT Nguyễn Khuyến) đánh giá đề thì năm nay vừa sức với học sinh. Nội dung kiến thức không có phần nào “đánh đố", đều nằm trong nội dung ôn tập. Em tự tin được mức điểm khá.

Nhiều thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng rỡ. Ảnh: Phạm Tùng

Ban Giáo dục VietNamNet