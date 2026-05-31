Sau ngày đầu thi lớp 10 Hà Nội năm 2026, sáng nay (31/5), hơn 123.000 thí sinh tham dự bài thi môn Toán trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký dự thi ban đầu. Trước đó, có 390 thí sinh vắng mặt ở môn Ngữ văn và 401 thí sinh vắng mặt ở môn Ngoại ngữ.

Trong ngày thi đầu tiên, có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội được lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn vào điểm thi. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, cấu trúc định dạng đề thi môn Toán ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 gồm 5 bài với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Dù gồm 5 bài, đề thi Toán tập trung vào 3 mạch kiến thức chính: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.

Đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội hướng đến đánh giá 3 phần năng lực của thí sinh gồm: Phần Tư duy và lập luận Toán học (chiếm 3 điểm); phần Giải quyết vấn đề Toán học (chiếm 4,5 điểm); phần Mô hình hóa Toán học (chiếm 2,5 điểm). Tổng điểm tối đa toàn bài tự luận này là 10 điểm.

Theo bảng năng lực và cấp độ tư duy mà đề minh họa thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT công bố, các phần kiến thức như sau:

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn năm 2025, cho thấy mức độ cạnh tranh vào các trường này tăng lên đáng kể.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước, tiếp đến là các trường THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.

Ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi 34 trường ghi nhận tỷ lệ chọi giảm.