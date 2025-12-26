Vượt thời kỳ đỉnh cao trước dịch Covid-19

Ngày 25/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Đà Nẵng cho biết năm 2025, thành phố phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15% so với năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt gần 9,7 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 60.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, so với năm 2019, thời điểm được xem là “đỉnh cao” của du lịch Đà Nẵng với hơn 8,6 triệu lượt khách và doanh thu gần 31.000 tỷ đồng, quy mô du lịch của thành phố năm 2025 đã vượt xa giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Năm 2025, khách quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt hơn 7,6 triệu lượt.

Trong năm 2025, thành phố đón hơn 48.000 chuyến bay, trong đó có trên 20.200 chuyến bay quốc tế. Du lịch đường biển đón hơn 43.000 lượt khách từ 36 chuyến tàu, các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa, duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Hoạt động lữ hành được quản lý chặt chẽ, toàn thành phố hiện có 707 doanh nghiệp lữ hành và hơn 6.800 hướng dẫn viên được cấp thẻ. Thành phố triển khai nhiều chương trình kích cầu, xúc tiến thị trường, tập trung vào các phân khúc giá trị cao như du lịch MICE, golf, nghỉ dưỡng biển và thị trường khách Trung Đông, CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập như Kazakhstan, Nga).

Đặc biệt, công tác quảng bá được đẩy mạnh thông qua hàng loạt sự kiện, hội chợ, chương trình xúc tiến trong và ngoài nước. Năm 2025, Đà Nẵng duy trì 26 đường bay thường kỳ, trong đó có 18 đường bay quốc tế, đồng thời mở mới và khôi phục các đường bay quan trọng như Osaka (Nhật Bản), Yangon (Myanmar), Dubai - Đà Nẵng. Hình ảnh “Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng” tiếp tục được lan tỏa rộng rãi.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL, nhận định, du lịch tiếp tục là điểm sáng của thành phố, giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn với mức tăng trưởng hai con số, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bà Hạnh cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc thành phố cần sớm khắc phục. Trong đó, việc hợp nhất giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vừa qua khiến một số chính sách chưa kịp triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, dẫn đến một số khó khăn nhất định trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, chậm phát triển các sản phẩm du lịch mới, làm giảm lợi thế cạnh tranh điểm đến. Các dự án du lịch là động lực vẫn chưa hoàn thành, dù thành phố đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc. Hoạt động vui chơi giải trí dưới nước, du lịch đường thủy nội địa cũng phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Hướng tới mục tiêu lớn hơn

Bước sang năm 2026, Đà Nẵng xác định du lịch xanh, bền vững và chất lượng cao là định hướng xuyên suốt. Thành phố đặt mục tiêu phục vụ 19,1 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 8,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 70.000 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố đặt trọng tâm phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng và quốc tế, từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và dịch vụ chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng sở hữu nhiều bãi biển đẹp.

Năm 2026, thành phố dự kiến tổ chức hơn 50 sự kiện, lễ hội quy mô lớn như: Lễ hội âm nhạc nghệ thuật dân gian và Lễ hội đèn lồng; Lễ hội Đà Nẵng Food Tour (diễn ra vào tháng 3); Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng tại Tam Kỳ (tháng 4); Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (từ tháng 5 đến tháng 7); Liên hoan phim quốc tế châu Á (tháng 7); Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế (từ 1-3/8); Diễn đàn công nghệ và đổi mới ngành khách sạn HorecFex 2026...

Để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị ngành VH-TT&DL thành phố tập trung triển khai các nghị quyết, chiến lược lớn về phát triển văn hóa; xây dựng và điều chỉnh các quy hoạch ngành gắn với quy hoạch tổng thể thành phố; tổ chức hiệu quả các sự kiện lớn.

Ngành du lịch Đà Nẵng cần tập trung quảng bá xúc tiến, thu hút các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như: Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc, châu Âu, mở rộng thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông, Mỹ. Xúc tiến khôi phục và mở các đường bay từ các thị trường quốc tế tiềm năng như Nagoya, New Delhi, Mumbai, Úc, Indonesia, cùng các chuyến thuê dài hạn kết nối Trung Á và Nga.

Hồ Giáp