Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chuỗi sự kiện sẽ kéo dài đến 22/11. Đây là hoạt động do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TPHCM tổ chức mang chủ đề “Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo tương lai” cho vùng đất giàu trầm tích văn hóa và tài nguyên thiên nhiên này.

Cua Cà Mau được địa phương này chọn làm biểu tượng đặt tại Đất Mũi. Ảnh: C.M

Tâm điểm của sự kiện là hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TPHCM vào tỉnh Cà Mau diễn ra sáng 18/11 tại khách sạn Rex Sài Gòn. Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 300 đại biểu trung ương, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế.

Tại đây, Cà Mau sẽ giới thiệu các chính sách ưu đãi đầu tư, dự án trọng điểm, và các lĩnh vực mời gọi đầu tư chiến lược. Đồng thời, tỉnh cũng mở diễn đàn thảo luận về mục tiêu đưa Cà Mau trở thành “cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long”.

Theo chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau sẽ trình bày định hướng phát triển và các ưu tiên đầu tư giai đoạn 2025-2030, đặc biệt, trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch sinh thái, và chế biến thủy sản.

Tại hội nghị trên, khách tham dự sẽ được chiêu đãi thực đơn đặc biệt với các món ăn chế biến từ đặc sản Cà Mau, trong đó có cua Cà Mau, nhằm giới thiệu tinh hoa ẩm thực phương Nam. Song song là khu trưng bày giới thiệu chính quyền số, năng lượng tái tạo, công nghiệp, du lịch, sản phẩm OCOP, nông nghiệp xanh, văn hóa - di sản… bằng hình ảnh, ấn phẩm và công nghệ thực tế ảo.

Song song với hoạt động xúc tiến đầu tư, Lễ hội Ẩm thực – Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025 là hoạt động điểm nhấn chính, diễn ra liên tục trong 5 ngày (từ 18/11 đến 22/11/2025) tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, TPHCM).

Tại đây quy tụ 100 gian hàng đặc sản vùng sông nước với bốn không gian chính: triển lãm hình ảnh Cà Mau, trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản miền Tây, khu ẩm thực với màn trình diễn của các nghệ nhân - đầu bếp nổi tiếng và sân khấu giao lưu nghệ thuật tái hiện văn hóa đờn ca tài tử, nghề biển, nghề cua, cùng các chương trình ca múa nhạc, trình diễn thời trang dân gian hiện đại.

Không dừng lại ở ẩm thực, “Xin chào Cà Mau” còn là câu chuyện kết nối hai địa phương lớn của phương Nam. Các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Cà Mau và TPHCM sẽ được tổ chức xuyên suốt lễ hội, tạo điều kiện để đặc sản Cà Mau vươn ra thị trường các đô thị lớn, đồng thời, mở rộng hợp tác đầu tư, du lịch, thương mại song phương.