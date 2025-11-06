Trong bối cảnh internet ngày càng phổ biến, trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các nguy cơ lừa đảo, xâm hại hay bắt cóc trực tuyến.

Thời gian qua, Công an TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT phát động chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và cộng đồng về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm trên không gian mạng.