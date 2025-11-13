Hiện nay, TPHCM với quy mô hơn 3.500 trường công lập, Sở GD&ĐT đặt chỉ tiêu đến hết năm 2030 sẽ có 1.000 trường học số, chiếm tỷ lệ 1/3 tổng số trường học toàn thành phố. Trong đó, 100% học sinh phải được học tập trong môi trường số; 100% giáo viên phải biết sử dụng học liệu số, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành để tổ chức giảng dạy cho học sinh.