Ngành GD&ĐT TPHCM đang có những bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện nay, TPHCM với quy mô hơn 3.500 trường công lập, Sở GD&ĐT đặt chỉ tiêu đến hết năm 2030 sẽ có 1.000 trường học số, chiếm tỷ lệ 1/3 tổng số trường học toàn thành phố. Trong đó, 100% học sinh phải được học tập trong môi trường số; 100% giáo viên phải biết sử dụng học liệu số, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn ngành để tổ chức giảng dạy cho học sinh.