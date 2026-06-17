Ngày 17/6, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã có thông tin liên quan đến phản ánh một thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sử dụng tài liệu và điện thoại trong giờ làm bài nhưng không bị xử lý theo quy định.

Theo Sở GD-ĐT, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh thông tin, bằng chứng liên quan đến vi phạm quy chế thi.

Qua kiểm tra, xác minh, tổ công tác xác định phản ánh về thí sinh dự thi tại phòng thi số 0577, điểm thi Ngô Gia Tự vi phạm quy chế thi là đúng. Cụ thể, thí sinh bị phát hiện mang điện thoại, không sử dụng “phao giấy” vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất).

Một điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất hủy kết quả toàn bộ bài thi, môn thi của thí sinh vi phạm tại phòng thi số 0577, điểm thi Ngô Gia Tự.

Lý do hủy kết quả thi là thí sinh vi phạm quy chế thi theo quy định tại khoản 3, Điều 57 Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Đối với những người liên quan đến công tác coi thi tại điểm thi Ngô Gia Tự, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy chế thi và quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 14/6, VietNamNet đưa tin, mạng xã hội lan truyền thông tin về một thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sử dụng tài liệu và điện thoại trong quá trình làm bài nhưng không bị xử lý theo quy chế.

Theo bài đăng của thí sinh V.V. trên mạng xã hội, sự việc xảy ra ngày 12/6 tại Trường THPT Ngô Gia Tự. Dù vi phạm quy chế, thí sinh vẫn được làm bài đến hết giờ thi.