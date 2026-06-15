Quảng Ninh:

Ngày 15/6, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có kết luận vụ việc giám thị tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả bị tố gợi ý thí sinh cho bạn chép bài tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/6 theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.

Sau khi kết thúc công tác coi thi, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả có hiện tượng cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài trong thời gian thi.

Để kịp thời nắm bắt tình hình, xác minh thông tin phản ánh, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm (nếu có), bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi, Sở GD-ĐT đã ban hành công văn số 1895/SGDĐT-VP ngày 13/6/2026 về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong đó, yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh. Chủ động phối hợp làm việc với Trưởng điểm thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, làm rõ thông tin; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh bằng văn bản về Sở GD-ĐT chậm nhất ngày 14/6.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, ngày 14/6, Trường THPT Cẩm Phả đã báo cáo Sở GD-ĐT kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trường THPT Cẩm Phả, các bản tường trình của các cá nhân liên quan, trên cơ sở phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin, Sở GD-ĐT đã ban hành công văn về việc tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với cán bộ, giáo viên liên quan đến trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả. Trong đó, chỉ đạo các nhà trường, các cá nhân liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc theo quy định.

Đến ngày 15/6, các trường đã tổ chức kiểm điểm, thống nhất kỷ luật 3 viên chức, người lao động, cụ thể: Ông Tô Văn Tiến (giám thị 2 tại phòng thi 1528 của điểm thi Trường THPT Cẩm Phả) đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm điểm c khoản 6 Điều 29 quy chế thi. Ông Tiến bị kỷ luật hình thức cảnh cáo. Bà Trần Thị Bích Hảo là giáo viên, hiểu biết về quy chế thi nhưng vẫn có hành vi nhờ thầy Tô Văn Tiến thực hiện hành vi vi phạm quy chế thi. Bà Hảo bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Bà Vũ Ngọc Hà (giám thị 1 tại phòng thi 1528 của Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả) đã không ngăn chặn hành vi vi phạm của thầy Tô Văn Tiến, không báo cáo Trưởng điểm thi về vi phạm xảy ra trong phòng thi. Bà Hà vi phạm điểm c khoản 6 Điều 29 1 quy chế thi, kỷ luật với hình thức khiển trách.

Đối với các trường hợp là lãnh đạo tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở GD-ĐT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm có liên quan, gửi báo cáo về Sở GD-ĐT Quảng Ninh xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp bà Phạm Thị Nhung (giám sát phòng thi 1528, là giáo viên trường TH và THCS Quảng La, thuộc UBND xã Quảng La), cơ sở giáo dục sử dụng viên chức có trách nhiệm kiểm điểm tại đơn vị. Việc kiểm điểm phải báo cáo về UBND xã Quảng La và Sở GD-ĐT theo phân cấp quản lý.